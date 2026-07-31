La batalla de Alan está lejos de terminar. El adolescente de 14 años que sufrió gravísimas quemaduras durante el incendio que destruyó su vivienda en el barrio San Martín de General Roca continúa internado en el Hospital Garrahan, donde en las últimas horas surgió una nueva complicación que volvió a generar preocupación entre sus familiares.

La noticia fue dada a conocer por su tío, Máximo Montero, quien compartió una imagen del joven y un mensaje que conmovió a cientos de personas que siguen minuto a minuto su evolución. "Alan sigue igual, pero ahora se presentó una infección. Oren en esa dirección y para que mejore su falla renal", escribió en sus redes sociales, renovando el pedido de apoyo para el adolescente.

El mensaje llegó apenas un día después de una cirugía que había traído una cuota de esperanza. En declaraciones al medio roquense ANR, el propio Montero contó que la intervención dejó un dato alentador. "Gracias a Dios disminuyó del 95% al 80% de su cuerpo quemado", expresó, al tiempo que explicó que Alan continúa alimentándose por sonda, una condición que favorece su recuperación.

El adolescente había sido trasladado el martes en una avioneta sanitaria desde el aeropuerto de General Roca hacia Buenos Aires. Familiares, amigos y vecinos se acercaron hasta la terminal aérea para despedirlo y desearle fuerzas antes de que iniciara el viaje hacia el centro de alta complejidad donde hoy pelea por su vida.

Todo comenzó el lunes, cuando un feroz incendio consumió la vivienda donde Alan vivía junto a su familia. Según la información brindada por el SIARME, el fuego se habría originado en un pequeño taller mecánico ubicado en la parte trasera del terreno y rápidamente alcanzó la casa. El adolescente sufrió quemaduras de extrema gravedad y, tras una primera atención en el Hospital Francisco López Lima, fue derivado de urgencia al Hospital Garrahan.

Mientras la familia permanece en Buenos Aires acompañando su recuperación, en General Roca también continúa una enorme muestra de solidaridad. Bomberos Voluntarios impulsó una colecta para ayudar a reconstruir la vivienda y asistir a los afectados con materiales de construcción, alimentos no perecederos y artículos esenciales para el hogar.

Además, solicitaron ropa y calzado para los hijos de la familia. Para la niña necesitan remeras y pantalones talle 12 y zapatillas número 34. Para Alan, se requieren remeras talle M o 16, pantalones talle 16 y calzado número 37. La comunidad sigue movilizada con un mismo deseo: que el adolescente logre superar una de las peleas más difíciles de su vida.