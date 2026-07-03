La temporada de nieve 2026 en Argentina comienza con la confirmación de las tarifas de los principales centros de esquí del país, tras la publicación de los precios de Cerro Chapelco. Esta información completa el panorama de costos para quienes planean disfrutar del invierno en la Patagonia y Mendoza, donde los aumentos son moderados y se observa una amplia diferencia entre las opciones premium y las más accesibles.

El pase diario para acceder a los medios de elevación es uno de los gastos más importantes para los esquiadores. A este se suman otros costos como el alquiler de equipos, clases, gastronomía y alojamiento, lo que puede elevar el presupuesto diario por persona a más de $200.000 en algunos destinos.

Ranking de precios para un día de esquí en Argentina en 2026

1. Cerro Catedral (Río Negro): $160.000 Ubicado en Bariloche, es el centro de esquí más grande de Sudamérica, con más de 1.200 hectáreas esquiables y una oferta de servicios muy completa. Mantiene una de las tarifas más altas del país.

2. Cerro Chapelco (Neuquén): $160.000 El complejo de San Martín de los Andes igualó el precio de Catedral y se posiciona como uno de los destinos premium. Además, ofrece promociones y financiación en cuotas para esta temporada.

3. Las Leñas (Mendoza): $158.000 Este centro es reconocido por su nieve seca y pistas exigentes, especialmente para esquiadores avanzados, completando el podio de los más caros.

4. Cerro Bayo (Neuquén): $111.000 Ubicada en Villa La Angostura, esta estación se destaca por su relación precio-calidad, siendo una opción ideal para familias y principiantes.

5. Cerro Castor (Tierra del Fuego): $104.800 Con la particularidad de ser el centro de esquí más austral del mundo, ofrece una de las temporadas más extensas gracias a la calidad de su nieve y el clima frío de Ushuaia.

6. La Hoya (Chubut): $100.000 Situado en Esquel, este complejo mantiene una tarifa única durante toda la temporada y es muy buscado por quienes desean esquiar con un presupuesto más ajustado.

7. Lago Hermoso Ski Resort (Neuquén): $89.000 Como uno de los centros más nuevos, se consolida como una opción exclusiva con menor afluencia de público y un enfoque en la experiencia en montaña.

8. Laderas Cerro Perito Moreno (Río Negro): $89.000 Este centro cerca de El Bolsón gana popularidad entre quienes prefieren evitar las estaciones más concurridas y disfrutar de paisajes patagónicos únicos.

Temporada de nieve 2026: precios y ranking de centros de esquí en Argentina

9. Glaciar Martial (Tierra del Fuego): $70.000 La gran novedad de la temporada es este renovado centro en Ushuaia, que recientemente inauguró una nueva aerosilla cuádruple, convirtiéndose en la opción más económica para esquiar en Argentina en 2026.

La diferencia entre el centro más caro y el más económico alcanza los $90.000 diarios, un factor que obliga a planificar con cuidado el presupuesto antes de elegir destino. Sin embargo, para muchos viajeros, el costo no es el único criterio: la calidad de la nieve, la cantidad de pistas y la experiencia general también influyen en la decisión sobre dónde disfrutar del invierno.