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Altas expectativas

Villa La Angostura conquista a los turistas brasileños y apuesta a un repunte en la temporada de nieve

El creciente interés de los turistas brasileños por la nieve, el Cerro Bayo y la oferta invernal posiciona al destino como una de las opciones más elegidas de la Patagonia para estas vacaciones.

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Martes, 21 de julio de 2026 a las 13:54
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Con la llegada de las primeras nevadas y los centros de esquí funcionando, la ocupación hotelera promedio durante la primera quincena de julio fue del 35% en Villa La Angostura.

Aunque el dato fue considerado bajo para una temporada de invierno, el movimiento turístico mejoró hacia el fin de semana largo del 9 de julio. 

Además, aparece un factor clave que antes no era tomado en cuenta: el turismo brasileño. Se trata de uno de los mercados más destacados y con mejores perspectivas para la segunda mitad de la temporada.

Según la información difundida, se observa un creciente interés de los turistas brasileños por Villa La Angostura, especialmente por la propuesta de nieve y el Cerro Bayo. Muchos operadores que visitaron la localidad manifesaron su entusiasmo para presentar el destino a su público.

A esto se suma la convocatoria de turismo neuquino y regional, impulsado por promociones y descuentos en alojamientos.

Destacaron que durante el fin de semana largo de julio, la ocupación y las reservas tuvieron un fuerte repunte, con registros que llegaron aproximadamente entre el 70% y el 90%, dependiendo del tipo de alojamiento.

La expectativa del sector está puesta en que la segunda quincena de julio y el avance de la temporada de nieve permitan mejorar los números de la primera mitad del mes.

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