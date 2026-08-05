El gobierno de la provincia del Neuquén, a través de secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, reforzó este miércoles el operativo preventivo y de respuesta en distintos puntos del territorio ante las intensas nevadas, lluvias y bajas temperaturas. Se prevé que estas circunstancias se extiendan hasta el fin de semana.

Intensificaron los operativos en todas las rutas de la provincia de Neuquén

Emergencias y Gestión de Riesgos ha coordinado las acciones junto a la Dirección Provincial de Protección Civil, Policía del Neuquén, Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y otros organismos. El objetivo es garantizar la seguridad en las rutas de Neuquén y asistir a aquellas las localidades y comunidades más comprometidas en medio del temporal.

“La situación específica de la provincia de Neuquén hoy ya se presenta con fuertes nevadas, principalmente en el centro de la provincia”, señaló el director provincial de Protección Civil, Carlos Cruz.

Desde Protección Civil puntualizaron sobre el sector que más complicaciones presenta a la hora de transitar. "El corredor que une Aluminé, Villa Pehuenia-Moquehue, Las Lajas y el paso internacional Pino Hachado (son los más complicados), por acumulación de nieve sobre la calzada asfáltica", precisó Cruz.

El fenómeno también afecta a la Ruta Nacional 40 entre Las Lajas y Zapala y, principalmente, el tramo de la Ruta Nacional 22, entre Zapala y Cutral Co presenta un corte total por acumulación de nieve y hielo.

Desde Chayacó hacia Arroyito y la región Confluencia predominan las lluvias intensas, mientras que en el sur provincial comenzaron las primeras nevadas en inmediaciones de Junín de los Andes.

El gobierno de la provincia de Neuquén intensificó los operativos para garantizar la circulación segura en las rutas - Foto: Neuquén Informa

¿Hasta cuándo se mantendrá el tiempo desfavorable en la provincia de Neuquén?

Las condiciones desfavorables se mantendrán durante toda la jornada del miércoles, la noche y la madrugada del jueves. Si bien se espera una mejora temporaria durante la tarde del jueves, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que entre el viernes y el fin de semana continuarán las precipitaciones, con alternancia de lluvias, nevadas, fuertes vientos y temperaturas muy bajas.

“Solicitamos a la comunidad que vaya a circular por las rutas extremar los cuidados, hacerlo solo en horario diurno y, de no ser necesario, evitar la exposición ante cualquier situación de riesgo”, remarcó Cruz. Además, recordó que el uso de cadenas es obligatorio para circular por las rutas neuquinas bajo estas condiciones.

Transportes de pasajeros sin circulación nocturna y monitorean la evolución del temporal

Como parte de las medidas preventivas, los servicios provinciales de transporte de pasajeros suspendieron la circulación nocturna y evaluarán este jueves la reanudación de los servicios de acuerdo con la evolución del tiempo y el estado de las rutas.

También se dispusieron restricciones preventivas en caminos de la zona cordillerana. La Ruta Provincial 13, entre Zapala y Villa Pehuenia, permanece bajo un operativo especial debido a la acumulación de nieve, mientras que se implementó un corte preventivo sobre la Ruta Provincial 46, que conecta Zapala con Aluminé.