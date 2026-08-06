Temporal de nieve en Neuquén: cortes totales en rutas y refuerzo de operativos por las intensas nevadas

Las complicaciones generadas por el temporal de nieve continúan afectando la circulación en distintos puntos de la provincia de Neuquén. Debido a la acumulación de nieve y hielo sobre la calzada, Vialidad Nacional dispuso cortes totales de tránsito en los principales corredores de la provincia y mantiene desplegados equipos de despeje en los sectores más comprometidos.

De acuerdo con el último parte oficial,difundido este miércoles por la noche, permanece intransitable la Ruta Nacional 22 entre Cutral Co y Zapala hasta nuevo aviso. La misma condición rige para la Ruta Nacional 40 Sur, en el tramo que une Zapala con Junín de los Andes.

En tanto, sobre la Ruta Nacional 40 Norte, el tramo Zapala-Las Lajas también continúa cerrado al tránsito hasta nuevo aviso, mientras que entre Las Lajas y Chos Malal rige un corte preventivo desde las 22 hasta las 8 de este jueves.

Ante este escenario, las autoridades solicitaron circular con extrema precaución en el resto de las rutas nacionales, donde persisten precipitaciones de lluvia y nieve de variada intensidad. Además, recordaron que es obligatoria la portación de cadenas físicas para transitar y recomendaron evitar los viajes durante las alertas meteorológicas, especialmente en horario nocturno y de madrugada.

Vialidad Nacional informó que mantiene trabajando en forma permanente personal, equipos barrenieves y motoniveladoras en todos los tramos afectados para despejar la calzada y restablecer la circulación cuando las condiciones lo permitan.

En paralelo, el Gobierno de Neuquén reforzó el operativo provincial a través de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, en coordinación con Protección Civil, la Policía, la Dirección Provincial de Vialidad y otros organismos. El objetivo es garantizar la seguridad vial y brindar asistencia a las localidades más afectadas por el frente climático.

Según explicó el director provincial de Protección Civil, Carlos Cruz, las nevadas más intensas se concentran en el centro de la provincia, con especial impacto en el corredor que une Aluminé, Villa Pehuenia-Moquehue, Las Lajas y el paso internacional Pino Hachado, donde la acumulación de nieve sobre la calzada dificulta la circulación.

Las condiciones meteorológicas adversas se mantendrán durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves. Si bien se espera una mejora temporaria durante la tarde, el pronóstico anticipa nuevas lluvias, nevadas, fuertes vientos y bajas temperaturas entre el viernes y el fin de semana.

Como medida preventiva, también fueron suspendidos los servicios provinciales de transporte de pasajeros durante la noche, mientras que las autoridades evaluarán la reanudación de los recorridos en función de la evolución del temporal y del estado de las rutas. Asimismo, continúan las restricciones en caminos provinciales como las rutas 13 y 46, donde también se realizan operativos especiales por la acumulación de nieve.