Una nueva jornada de la campaña “Cero Basura Bajo Cero” se llevó adelante en el Área Natural Protegida El Tromen, donde se recolectaron cientos de kilos de residuos en distintos puestos de veranada del norte neuquino. La iniciativa apunta a evitar que los desechos queden atrapados bajo la nieve durante el invierno y generen un impacto negativo en el ambiente.

El operativo abarcó sectores como Los Ranchos, Los Barros y la zona de la Laguna del Tromen, con tareas centradas en retirar basura acumulada antes de las primeras nevadas. Se trata de un momento clave, ya que durante la temporada invernal los residuos pueden quedar ocultos por meses, afectando tanto al ecosistema como a las personas y animales que habitan el área.

La limpieza puede ser muy importante para la fauna porque evita que ingieran residuos.

Las acciones son impulsadas por guardaparques del área protegida y forman parte de una estrategia sostenida que se viene desarrollando desde hace tres años. El objetivo es reducir el impacto ambiental en una región de alta sensibilidad ecológica, promoviendo prácticas responsables en entornos rurales.

La campaña cuenta con el acompañamiento de la Mesa de Cambio Climático de la Región Sanitaria del Alto Neuquén, junto a las áreas de Ambiente de los municipios de Chos Malal y Tricao Malal, que se sumó por primera vez a esta experiencia. Un rol fundamental lo cumplen las familias crianceras, quienes antes de descender a las invernadas se encargan de juntar y preparar los residuos para facilitar su recolección y traslado a centros de acopio.

Buscan evitar contaminación y residuos en el Tromen antes del invierno.

“Cero Basura Bajo Cero” se consolida así como una política activa de cuidado ambiental que combina educación, trabajo comunitario y logística en zonas alejadas. Desde la organización adelantaron que buscan replicar esta iniciativa en otros puntos del norte neuquino, fortaleciendo las acciones de preservación y desarrollo sostenible en la región.