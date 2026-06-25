La Legislatura neuquina otorgará una distinción a Pedro Martínez Viademonte, un joven de 25 años oriundo de San Martín de los Andes que es parte de un proyecto tecnológico para pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular (ACV).

A partir de la difusión de este proyecto, tras ser reconocido en televisión y ser entrevistado en AM550, la Comisión de Educación decidió invitar a Viademonte para que pueda contar su experiencia como parte del proyecto tecnológico que combina realidad virtual con la asistencia en rehabilitación.

A su vez, el cuerpo resolvió invitar a integrantes de la Fundación Mujeres Patagónicas en Tecnología que, junto a PatagonIA Solutions, generaron la aplicación digital PatagonicaSTEM, plataforma interactiva que acompaña a estudiantes durante la etapa en la cual deben definir la elección de su carrera universitaria.

De qué se trata el proyecto

En diálogo con Entretiempo en AM550, Viademonte comentó que trabaja para el laboratorio de la fisiología de la acción, en la Universidad Nacional de San Martín donde estudia ingeniería biomédica. Es allí donde crearon un videojuego para la rehabilitación de pacientes que sufrieron ACV.

El juego, respaldado por ciencia básica, permite complementar la rehabilitación tradicional con esta herramienta que hace que el paciente trabaje todos los dedos de la mano de forma lúdica, mientras avanza niveles y supera obstáculos con un lente de realidad virtual.

El objetivo final del proyecto en desarrollo es colaborar con las clínicas de rehabilitación para que este mecanismo sea accesible a cualquier persona. Según Viademonte, esta tecnología se vendería a las clínicas y estas las prestarían o alquilarían a los pacientes cuando sea necesario.