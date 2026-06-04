La provincia del Neuquén avanza en una nueva estrategia para fortalecer su posicionamiento turístico internacional al habilitar la celebración de matrimonios entre personas extranjeras no residentes en toda la región.

La medida surge de un trabajo articulado entre los ministerios de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, y de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales. De esta manera, parejas de distintas partes del mundo podrán contraer matrimonio en algunos de los paisajes naturales más emblemáticos de la Patagonia.

La iniciativa busca además generar nuevas oportunidades para el desarrollo turístico, incorporando a Neuquén dentro de un segmento en crecimiento a nivel mundial vinculado al turismo de bodas y celebraciones de destino.

Con lagos, montañas, volcanes, bosques, viñedos, ríos y paisajes únicos, la Provincia ofrece escenarios naturales capaces de convertir cada ceremonia en una experiencia singular, combinando naturaleza, identidad local y servicios turísticos de calidad.

El subsecretario de Turismo de Neuquén, Sergio Sciacchitano, habló con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 y dijo que “estamos muy contentos de que haya salido esta resolución que se venía trabajando desde el año pasado. Se trata de una iniciativa que autoriza a todos los extranjeros que no acrediten domicilio en la Provincia a llevar adelante su casamiento civil como sucede en otras provincias”.

Con respecto al objetivo, el funcionario remarcó: “La idea es impulsar un nicho de mercado en un momento muy competitivo para la actividad turística, es aprovechar algo que cada vez crece más. Las bodas destino se han consolidado como un producto importante en el país y en el mundo, la gente de buen poder adquisitivo busca destinos en la naturaleza, es decir, se utiliza la bondad de los recursos naturales”.

Además, el subsecretario de Turismo comentó en AM550 que “esto daría un marco legal a la actividad. Sólo se acreditaría como residencia una fotocopia del pasaporte y una declaración jurada a través de un escribano público, eso ya daría validez al casamiento”.

“Es muy importante porque era un requerimiento del sector, hay muchos organizadores de bodas en la región, esto se transforma además en un evento corporativo que mueve la economía”, agregó Sciacchitano.

“La idea es seguir abriendo mercados y dar al sector la posibilidad de acaparar cada vez más nichos”, cerró.

Para la realización del trámite, las personas extranjeras no residentes deberán acreditar su ingreso regular al país mediante la documentación migratoria correspondiente y presentar una declaración jurada donde conste un domicilio de referencia en la provincia y el plazo previsto de permanencia en el territorio nacional.

La implementación del procedimiento permitirá articular el trabajo entre organismos provinciales, municipios, prestadores turísticos, establecimientos gastronómicos, alojamientos y organizadores de eventos, generando nuevas oportunidades para las economías regionales y ampliando la oferta turística neuquina.

