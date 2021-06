Neuquén busca abrir su turismo a extranjeros vacunados

En las últimas horas se dio a conocer de que la ministra de Turismo de Neuquén, Marisa Focarazzo, envío un plan a nación para que autoricen el turismo a los extranjeros que esten vacunados, lo cual está supeditado a la apertura de fronteras.

Hoy en el Noticiero Central de 247, el secretario de turismo de San Martín de los Andes, Alejandro Apaolaza, habló de las conversaciones que mantiene el sector con la ministra y reflejó: “El tema de que varios países emisores ya tengan su programa de vacunación completa abre un panorama de que pudiera poder llegar a ingresar el turismo extranjero pero es algo que está supeditado a la apertura de fronteras y que lo apruebe el gobierno nacional”.





Por otra parte, Apaolaza explicó qué pasaría con la gente de la región que querrá viajar también: “el turismo interno no lo damos como un hecho porque no está prohibido como el año pasado, no es la situación con la que contamos ahora, estamos viendo si comienza para el turismo nacional”.

Por último, el funcionario dejó en claro que “El turismo de la provincia está parado sobre un piso frágil, aunque fuimos uno de los sitios más visitados del país, no alcanzó para cubrir el vacío que había dejado el año anterior. Muchos están al límites de cerrar las puertas”.