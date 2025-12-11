El Municipio de San Martín de los Andes y la Policía del Neuquén firmaron un nuevo convenio para actualizar cómo trabajan juntos en tareas de prevención y controles. El intendente Carlos Saloniti y el jefe policial Tomás Carlos Díaz Pérez pusieron la firma en un acuerdo que deja atrás normas que venían de los años 90 y que ya habían quedado cortas para lo que la ciudad necesita hoy.

Desde el Municipio explicaron que este cambio ordena mejor el trabajo entre áreas policiales y municipales, especialmente en controles de tránsito, transporte público, alcoholemias y actas de infracción. Con el nuevo marco, personal del Cuerpo de Ordenadores de Tránsito, Guardas Ambientales y Bromatología también podrá labrar actas con el mismo respaldo que la Policía.

El director de Seguridad Ciudadana, Mauricio Troncoso, dijo que este paso “marca un antes y un después”, porque permite que los operativos se hagan de forma más ágil, ya sea por separado o en conjunto, siempre dentro de lo que marca la ley. También destacó que esto fortalece el trabajo con otras fuerzas, como Gendarmería, Prefectura y Policía Federal.

Convenio clave

Una de las novedades es que ahora habrá intercambio de información sobre vehículos, lo que ayudará a hacer controles más rápidos y efectivos. Troncoso recordó que la relación de trabajo entre el Municipio y la Policía viene desde mediados de los 90, y que este acuerdo representa una actualización necesaria después de tantos años.

El funcionario también valoró la decisión del intendente Saloniti y el rol de la Subsecretaría de Juntas Vecinales, que viene ordenando y fortaleciendo las comisiones barriales. Según explicó, buena parte de este cambio surge de los reclamos y necesidades que los vecinos transmiten a través de esas mesas de participación.

Con este convenio, San Martín de los Andes apuesta a un modelo de seguridad más coordinado y cercano a la comunidad, con herramientas más claras para mejorar los controles y la prevención en toda la ciudad.