De las horas máquina a los vales de combustible

El caso que sacude a Andacollo no se detiene. A la investigación por presuntas irregularidades en la facturación de horas máquina —por la que Eduardo Argentino Zenteno ya había sido imputado— ahora se suma una nueva denuncia que vuelve a poner en foco el manejo de fondos municipales.

Esta vez, el eje está en la compra de combustible para maquinaria, con un mecanismo que, según la Fiscalía, habría permitido quedarse con dinero que debía volver al municipio.

La maniobra que detectó la Fiscalía

La investigación apunta a las cargas que se realizaban en Chos Malal, ya que en Andacollo no hay estaciones que provean ese tipo de combustible.

El procedimiento era siempre el mismo: se trasladaba un tanque móvil, al que llaman "chulengo" y se abonaba una carga completa, pero en muchos casos el tanque no se llenaba en su totalidad.

Por la diferencia, la estación emitía un vale.

Ese documento debía ser rendido a la municipalidad.

El “vuelto” que nunca volvía

Según explicó el fiscal jefe Fernando Fuentes, en diálogo con Pancho Casado y el equipo de la AM550, esos vales no eran reintegrados.

Al ser al portador, podían utilizarse libremente para cargar combustible, o bien para ser comercializados, lo que abría la puerta a un uso por fuera del circuito oficial.

“Tenemos acreditado que el funcionario se quedaba con un remanente”, indicó el fiscal jefe.

Ese “remanente” no era menor: se acumulaba operación tras operación.

Un número que impacta

Aunque todavía no se formularon cargos en esta nueva línea de investigación, la estimación del perjuicio económico ya genera preocupación.

“Tenemos estimación que supera los 130 millones de pesos”, señaló el fiscal, respecto de la denuncia anterior.

La cifra se suma a la causa anterior, que sigue en trámite y en la que se investigan maniobras con horas máquina, también con impacto sobre las arcas municipales.

Una estructura acotada bajo sospecha

La Fiscalía también marcó que la operatoria no involucraría a una gran cantidad de personas.

“La cadena de mando es corta”, explicó Fuentes, en referencia a los funcionarios que habrían intervenido en estas maniobras.

Este dato delimita el alcance de la investigación, que ahora avanza sobre dos frentes distintos pero con un mismo eje: el uso de recursos públicos.

La denuncia que reactivó todo

El impulso de esta nueva causa surgió a partir de una presentación del actual intendente, que decidió avanzar nuevamente ante la Justicia al detectar inconsistencias en el manejo del combustible.

La denuncia permitió abrir esta segunda línea de investigación, que se suma a la ya existente y amplía el alcance del caso.

Una audiencia clave en puerta

La audiencia para avanzar con este expediente fue reprogramada para después del fin de semana largo.

Desde la Fiscalía advirtieron sobre los riesgos de demorar medidas en investigaciones de este tipo, especialmente cuando involucran movimientos de dinero y posibles maniobras para ocultarlo.