Neuquén busca consolidarse como un destino turístico cada vez más reconocido a nivel nacional, sin dejar de lado el protagonismo que mantiene en el desarrollo energético del país. Así lo planteó el ministro jefe de Gabinete, José Luis Ousset, durante la presentación de la Temporada de Invierno 2026 realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El funcionario participó del evento organizado por el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales junto a NeuquénTur, donde la provincia presentó su oferta para la temporada invernal ante operadores turísticos, empresarios del sector, funcionarios y referentes de la industria. "Estamos muy contentos de poder invitar a los argentinos a conocer nuestra hermosa provincia, a través de un evento en el que podemos mostrar nuestros recursos naturales", expresó Ousset.

Durante su intervención, destacó el crecimiento que viene registrando la provincia y señaló que ese desarrollo también se refleja en la actividad turística a través de obras de infraestructura, mejoras en la conectividad e inversiones destinadas al sector. "Neuquén es una provincia que está en crecimiento, hay infraestructura en desarrollo, inversión en el turismo, conectividades; y estamos muy contentos de participar en este lanzamiento. Se viene una muy buena temporada", afirmó.

El Ministro también hizo referencia al lugar que ocupa Neuquén en la economía nacional gracias al desarrollo de Vaca Muerta, aunque remarcó que la provincia busca complementar esa identidad con una propuesta turística cada vez más amplia. "Estamos siendo reconocidos por nuestras bellezas naturales, pero también por la audacia de nuestra gente que todos los días aporta al país lo que necesita para salir adelante. Somos gas y petróleo, también, y somos quienes movemos al país", sostuvo.

En ese sentido, consideró que el crecimiento del turismo representa una oportunidad para que más argentinos conozcan otras facetas de la provincia. "Incorporar lo que ofrecemos desde el turismo también para recorrer Neuquén es un combo perfecto para que el país pueda acercarse a nuestra provincia", agregó.

Uno de los conceptos que más destacó durante la conferencia fue el papel de las comunidades locales en la experiencia que reciben quienes visitan la provincia. Según señaló, la diversidad cultural y las características propias de cada región constituyen uno de los principales diferenciales turísticos de Neuquén. "El mejor recurso que tenemos es nuestra gente, siempre lo decimos. Tenemos localidades con muchísimas culturas y raíces bien definidas, regiones muy diferentes que pueden ofrecer experiencias especiales", afirmó.

Además, aseguró que la hospitalidad de los neuquinos forma parte de los atributos que distinguen a la provincia frente a otros destinos turísticos del país. "Podemos recibir a los turistas de una manera diferencial, lo decimos desde la humildad", concluyó.

La presentación de la Temporada de Invierno 2026 formó parte de las acciones de promoción impulsadas por la provincia para posicionar su oferta turística en uno de los principales mercados emisores del país y reforzar la llegada de visitantes durante los próximos meses.