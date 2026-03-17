Detención tras el incendio que desató el caos

La investigación por el incendio en las oficinas de PAMI de Neuquén sumó un dato clave en las últimas horas: este martes, cerca de la 1 de la madrugada, demoraron al hombre señalado como responsable de iniciar el fuego.

Se trata de una persona en situación de calle que frecuentaba el lugar y que, según se pudo establecer, dormía allí de manera habitual. Su presencia era conocida en la zona.

Un servicio que sigue sin recuperarse

A más de 24 horas del incendio, las consecuencias todavía golpean de lleno a los afiliados. La sede continúa sin energía eléctrica plena y sin sistema informático, lo que impide retomar la atención habitual.

Según se informó en el lugar, la normalización podría demorar al menos hasta el jueves.

Jubilados derivados y atención limitada

Mientras tanto, la atención quedó reducida al mínimo. Solo reciben a personas con turno previo y a pacientes oncológicos, considerados casos prioritarios.

El resto de los afiliados que llegan hasta la sede se encuentran con una escena repetida: trabajadores que salen a la puerta, consultan si tienen turno y, en caso contrario, los derivan a otras localidades.

Plottier y Centenario son los destinos a los que están enviando a quienes necesitan resolver trámites urgentes.

Esperas, incertidumbre y enojo

La postal en el lugar expone el impacto del incendio: atención a cuentagotas, personas esperando afuera y un sistema que no responde.

Con pocas computadoras disponibles y el servicio funcionando de manera parcial, hacen pasar de a una a las personas. El resto aguarda en la vereda, en medio de la incertidumbre.

La combinación de demoras, derivaciones y falta de respuestas inmediatas profundiza el malestar entre quienes dependen del organismo para resolver cuestiones urgentes.