El Gobierno de Río Negro presentó en la Mesa de la Función Pública y en la paritaria docente una nueva propuesta salarial que mantiene la actualización automática de haberes por IPC nacional y de Viedma hasta septiembre. El esquema prevé aumentos bimestrales: mayo-junio y julio-agosto, con liquidación en los haberes de junio y agosto respectivamente. Además, se ofreció un incremento del 20% para el plus operador de SENAF y del 50% para los adicionales del Personal de Servicio de Apoyo en Educación, junto con el pago en cuotas de las recategorizaciones adeudadas a casi 4.000 agentes de Salud.

Desde el Ejecutivo se destacó que el mecanismo “garantiza previsibilidad para las familias estatales y asegura la continuidad de los servicios esenciales”, en un contexto nacional complejo.

Sin embargo, los gremios marcaron diferencias. ATE Río Negro anticipó que analizará la propuesta en un plenario de secretarios generales, pero reclamó “aumentos en los adicionales exclusivos de todos los organismos y oficinas, la regularización de la contratación laboral y el pase a planta permanente con estabilidad para todos los estatales”. Rodrigo Vicente, secretario general, sostuvo que “es necesario seguir brindando previsibilidad salarial para los estatales rionegrinos ante un proceso inflacionario en ascenso”.

Por su parte, UnTER rechazó de plano la metodología oficial. Laura Ortiz, la secretaria general denunció que el Gobierno “lleva propuestas ya definidas, difundidas previamente en los medios y sin apertura para debatir modificaciones construidas a partir de los reclamos del sector docente”. Además, advirtió que el esquema “consolida la pérdida del poder adquisitivo y mantiene a la docencia corriendo detrás de la inflación”. El gremio también remarcó la falta de voluntad política para discutir temas estructurales como cargos, preocupacionales, auditorías médicas, obra social, reconocimiento del segundo cargo, blanqueo de sumas no remunerativas y condiciones edilicias.

En paralelo, la UPCN Seccional Río Negro defendió su decisión de no participar de la reunión del Consejo de la Función Pública. “No nos equivocamos al no participar”, remarcaron, cuestionando que la actualización por IPC “solo acompaña la inflación, pero no recupera lo perdido”. El sindicato denunció además que el pago de las recategorizaciones “fue anunciado y no cumplido, ahora no solo se pagará en cuotas sino que a valor de hace siete años”. En ese contexto, exigieron “una política salarial justa, recomposición real y soluciones de fondo”.

La propuesta oficial será puesta a consideración en las instancias orgánicas de cada gremio. Mientras tanto, el escenario paritario en Río Negro se mantiene tensionado, con los sindicatos reclamando recomposición y el Gobierno defendiendo la continuidad de los aumentos por IPC como herramienta de previsibilidad.