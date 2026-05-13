El gobierno rionegrino convocó para el 14 de mayo la reunión de la paritaria estatal en el ámbito del Consejo de la Función Pública, donde participan ATE y UPCN. Sin embargo, hasta el momento no se realizó la convocatoria a la paritaria docente, lo que profundiza la tensión con el gremio UnTER.

La secretaria general del sindicato, Laura Ortiz, advirtió: “Primero queremos que nos convoquen porque hasta hoy no nos han convocado a la paritaria. Nos comunicamos con la Secretaría de Trabajo y nos dijeron que no hay novedades. Instamos al gobernador a que se siente a dialogar con los docentes. Hicimos el pedido luego del congreso del gremio”.

Asimismo, UPCN advirtió que no participará de la reunión, en rechazo a la modalidad de negociación impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck, quien previamente acuerda con el sector de ATE liderado por Rodolfo Aguiar. Desde UPCN señalaron que no comparten esta forma de negociación, ya que consideran que el gobierno debe atender las demandas de cada sector del Estado y no cerrar acuerdos parciales que excluyen a otros gremios.

La falta de convocatoria a UnTER y la decisión de UPCN de bajarse del Consejo configuran un escenario de fragmentación sindical y de cuestionamientos al modelo de negociación salarial del Ejecutivo. Mientras tanto, los docentes insisten en que el gobierno debe abrir instancias de diálogo reales y atender las demandas del sector educativo, en un contexto de conflictividad creciente.

“No participar de la Función Pública es una definición política de UPCN. Ellos vienen rechazando las propuestas salariales. Es que no estamos de acuerdo con esta forma de Weretilneck de pactar previamente con Rodolfo Aguiar y con un sector que es ATE. Debe atender las demandas de cada sector del estado”, concluyó Ortiz.