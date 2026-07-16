Luego de la emocionante victoria de la Selección argentina ante Inglaterra por 2-1 y la obtención del pase a la final del Mundial, se desataron festejos en las inmediaciones del Monumento al General San Martín de esta capital. A su término, la Municipalidad de Neuquén llevó adelante un importante operativo de limpieza que involucró a 35 operarios municipales y dejó como resultado dos camiones completos de residuos.

Además de celebrar el operativo de seguridad desplegado por la Policía de Neuquén, el subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert relató cómo fue la organización del Municipio para dar respuesta a lo que dejó tamaña aglomeración de personas en el centro de la ciudad. "Las tareas de limpieza no se limitaron al Monumento. Tuvimos que trabajar en todas las diagonales, la Plaza de las Banderas, el monumento a los Caídos en Malvinas y distintos sectores del oeste de la ciudad”, enumeró Haspert..

Esta mañana, en una entrevista con AM550, la subsecretaria de Coordinación Económica de Neuquén Noelia Ruda Cáceres detalló cómo se llevó a cabo el operativo.

"Es un trabajo intenso, que se hace en muy pocas horas, para volver a tener la ciudad en orden y limpia. Más de 50.000 personas fueron al Monumento y en lo que a la limpieza respecta todo funcionó muy bien", sostuvo Rueda Cáceres en La Segunda Mañana, programa que se emite por AM550.

La funcionaria municipal explicó que las tareas para dejar Neuquén ordenada y limpia comenzaron una vez que las columnas de personas se disiparon del lugar. "A partir de las 23, una vez terminados los festejos, los operarios desplegaron el operativo de limpieza, que duró tres horas. Destacamos la colaboración de todas las personas involucradas", remarcó.

Rueda Cáceres destacó que gracias una práctica de las personas que se concentraron en el centro de la ciudad, las tareas de limpieza pudieron concretarse rápidamente: "Todos los cestos de residuos estaban llenos y eso permitió que la recolección se realizara de manera veloz y efectiva. Pudimos abordar el centro de la ciudad y a las 6 todo estaba".

Respecto del partido por la final del Mundial, Rueda Cáceres sostuvo que, ante un eventual resultado favorable para la Argentina, el Municipio desplegará un operativo similar. "Ojalá el domingo tengamos que limpiar de nuevo", concluyò.

La entrevista completa a Noelia Rueda Cáceres en AM 550