El último partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026, contra Egipto, generó gran tensión y estrés para los argentinos en todo el mundo. La disputa deportiva se mantenía 2 a 0 hasta que Argentina logró darlo vuelta 3 a 2, faltando menos de 20 minutos para el final.

A partir de esta situación y otros partidos agónicos que ya se han vivido con la Selección, surgen las expresiones de "aguante corazón aguante" o "partido para el infarto". Muchas veces los hinchas manifiestan sentir baja presión, alta presión, dolor en el pecho, sudor o mareos.

"Vamos Argentina de corazón"

Desde el Ministerio de Salud de Neuquén, detallaron que durante el encuentro deportivo del miércoles no se registró un incremento de consultas en hospitales por cuestiones cardíacas o presión alta, ni antes ni después del partido.

En comparación a la asistencia del martes pasado, este miércoles 7 hubo una disminución del 26% de pacientes atendidos.

El 30 de junio se asistieron 2002 personas, mientras que el miércoles, día del partido épico, se asistió un total de 1488 pacientes.

Cómo detectar un preinfarto

El Ministerio aprovechó el momento de furor mundialista por los partidos para recordar que en Neuquén existe la Red de Infarto Agudo de Miocardio (IAM). Esto sirve para que los equipos de salud puedan actuar con rapidez y eficacia ante cualquier emergencia cardiovascular, en toda la provincia.

En cuanto a recomendaciones para los próximos encuentros, el más cercano Argentina vs Suiza en cuartos de final este sábado, agregaron que el dolor táctico agudo (dolor, presión o sensación de quemazón en el pecho) es el primer síntoma para acercarse a una guardia a consultar.

Esta sensación puede extenderse al brazo, hombro, cuello o parte superior del abdomen durante un momento de tensión, angustia o estrés, como son los partidos. También puede haber dificultad para respirar, sudor o fatiga.

Frente a cualquiera de estos casos, sugieren acercarse al centro de salud u Hospital más cercano. En caso de sospecha de Infarto Agudo de Miocardio se debe activar a la Red de Infarto Agudo de Miocardio llamando al 299 6067566.