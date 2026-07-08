La Selección Argentina sigue su camino en la Copa del mundo de Estados Unidos, Canadá México 2026. El triunfo ante Egipto por 3-2 quedará marcado como uno de los logros más épicos en un Mundial, donde el argentino sacó ese plus que aparece en los momentos complicados.

“Hay cosas que no se pueden explicar, el plus va adentro, es inexplicable y lo tenemos nosotros” dijo Manuel Berra, jugador con amplia trayectoria en el fútbol de ascenso y neuquino, quien analizó el triunfo diferentes puntos del juego: "En el primer gol quedaron los centrales cruzados y no se achica. Son defensores con jerarquía que se tienen fe a la disputa, el delantero les ganó bien. Son situaciones del partido que después se pudieron resolver”.

Por su parte, Diego Landeiro, ex jugador y entrenador zonal también resaltó la entrega del equipo en los momentos claves, “el mediocampo jugó bien, no me con formó De Paul, me gusta cuando está Nico González porque le da cambio de ritmo. Pero no se le reprocha nada al DT porque los cambios estuvieron bien”.

Berra, actual jugador de Independiente con trayectoria en el fútbol de ascenso

“Ellos se tiraron atrás, nosotros cambiamos el juego, estábamos jugando mucho al fulbito y jugamos al error de ellos, había que meter la pelota el área y si se equivocaban. Messí se abrió al costado y desde ahí llegaron los goles” dijo Landeiro, quien también destacó la actuación del arquero.

Por otro lado, se analizó la actuación de Messi, quien no tenía una gran actuación hasta el minuto 75´, Messi teniendo una mala tarde, es un tipo que genera espacio, mete pelota de gol, te hace uno. Perdió muchas pelota pero yo lo tengo siempre. Se sacó la responsabilidad enorme en el triunfo”. Dijo Berra.

Diego Landeiro, ex jugador y DT zonal

Con relación a la épica, el análisis fue sincero y con aura: “hay cosas que no se pueden explicar, y el jugador argentino lo tiene. El plus va adentro, es inexplicable y lo tenemos nosotros”.

Argentina jugará el sábado a las 22hs contra Suiza, que en el último partido de los 8vos de final superó a Colombia por penales. “Si le jugar de igual a igual a Argentina es muy difícil, tiene 5 jugadores determinantes que para este partido levantaron el nivel, levantaron dos partidos tremendos y entregamos el plus que tiene el argentino, que es inexplicable”. Culminaron.

Análisis completa del partido en Grito Sagrado: