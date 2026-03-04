El fenómeno de apoyo al piloto argentino Franco Colapinto sigue expandiéndose en redes sociales. La comunidad denominada “Las Tías de Franco” ya reúne cerca de 10.000 seguidores en Instagram y entre 1.100 y 1.200 integrantes en su comunidad de WhatsApp, donde fanáticos del automovilismo intercambian información y opiniones sobre Fórmula 1.

Gisela Gigliotti, una de las fundadoras del grupo, contó en el programa “Noticiero Central” de AM550 La Primera que el crecimiento del espacio la sorprendió por su alcance en todo el país.

Gisela Gigliotti, miembro fundadora de "Las Tías de Franco".

“Ha tenido una masividad en toda la Argentina. Hemos hecho mucho ruido y se nos escucha por todos lados”, explicó.

Cómo funciona la comunidad de WhatsApp

A diferencia de un grupo tradicional, la comunidad está organizada en distintos espacios temáticos dentro de WhatsApp. Allí los integrantes pueden elegir en qué tipo de conversaciones participar.

Entre los principales grupos se encuentran:

Garage 43: dedicado exclusivamente al análisis técnico de la Fórmula 1, con debates sobre telemetrías, estadísticas y rendimiento de los autos.

Franco con mates: un espacio más distendido donde se comparten noticias, memes y curiosidades sobre el piloto argentino.

Grupos libres: conversaciones sobre temas cotidianos entre los miembros de la comunidad.

“Notitías”, el canal oficial del grupo

El espacio central de información se llama “Notitías”, donde solo publican las administradoras del grupo.

Actualmente son cinco administradoras, que coordinan la comunidad desde diferentes lugares: Buenos Aires, Paraná, Neuquén y Chile.

Quiénes integran “Las Tías de Franco”

El grupo comenzó como un espacio pensado para mujeres mayores de 40 años, pero con el crecimiento de la comunidad se sumaron participantes de distintas edades y países.

Hoy la comunidad incluye:

Fanáticos de 20 a 80 años

Hombres y mujeres interesados en la Fórmula 1

Integrantes de distintas provincias argentinas y del exterior

Para ingresar, los administradores verifican que los nuevos miembros sean mayores de edad, debido al tamaño de la comunidad.

El vínculo con Franco Colapinto

Aunque aún no han logrado un contacto directo con el piloto argentino, desde la comunidad aseguran que algunas publicaciones etiquetadas en Instagram son vistas por Colapinto.

También mantienen contacto con personas de su entorno, lo que refuerza el vínculo entre los fanáticos y el equipo del piloto.

Expectativa por el inicio de la temporada de Fórmula 1

La comunidad sigue de cerca cada instancia del calendario del campeonato. Esta semana, los fanáticos se preparan para el inicio de la actividad oficial con el Gran Premio de Australia.

Los integrantes del grupo organizan previas y conversaciones en vivo durante cada jornada de competencia.

Encuentros presenciales en distintas ciudades

Además del espacio virtual, los integrantes de “Las Tías de Franco” también comenzaron a organizar reuniones presenciales en diferentes ciudades del país.

Durante el receso de la Fórmula 1 se realizaron encuentros en:

Buenos Aires

Rosario

Mar del Plata

Mendoza

Neuquén

San Juan

En Neuquén, según detalló Gigliotti, la comunidad local cuenta con alrededor de diez integrantes.

Cómo sumarse a “Las Tías de Franco”

Quienes quieran participar pueden encontrar la comunidad en redes sociales como “Las Tías de Franco”.

Pasos para ingresar

Buscar la cuenta Las Tías de Franco en redes sociales. Acceder al enlace de la comunidad de WhatsApp. Confirmar que se es mayor de edad. Elegir los grupos temáticos dentro de la comunidad.

El espacio reúne a fanáticos del automovilismo que comparten noticias, análisis técnico, memes y debates sobre la actualidad de Franco Colapinto y la Fórmula 1.