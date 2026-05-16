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Fortalecimiento educativo

Paso Aguerre tendrá un nuevo edificio para el CPEM 99 con una inversión provincial que supera los 1.100 millones de pesos

El proyecto contempla siete aulas, SUM y espacios para docentes, con una superficie total de 907 metros cuadrados. La obra busca mejorar el acceso educativo en el interior de la provincia.

Por Lucas Sandoval

Redactor en Mejor Informado. Productor de Entretiempo por AM550 y Canal 24/7.
Sabado, 16 de mayo de 2026 a las 10:10
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El futuro edificio incluirá áreas pedagógicas, sectores administrativos y servicios básicos, diseñado para ampliar la capacidad educativa en una localidad del interior neuquino.

Con el objetivo de mejorar las condiciones de aprendizaje y ampliar el acceso a una educación pública de calidad, el gobernador Rolando Figueroa aprobó mediante el decreto 651/2026, el llamado a licitación para la construcción de un nuevo edificio del CPEM Nº 99 de Paso Aguerre.

La obra se ejecutará a través de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) con la metodología de construcción de la Corporación Forestal Neuquina S.A. (Corfone S.A. Los trabajos demandarán una inversión de 1.105.194.986 pesos y un plazo de ejecución de 210 días corridos.

 

Cómo será el nuevo edificio educativo

El establecimiento tendrá una superficie total de 907 metros cuadrados, conformada por una superficie cubierta a construir de 631 metros cuadrados y otra superficie de galería semicubierta de 276 metros cuadrados.

El diseño contempla un hall frío de ingreso principal, un salón de usos múltiples, 7 aulas, biblioteca e informática, sectores determinados para el personal de trabajo como docentes y de maestranza. Además, contará con sanitarios sectorizados destinados para damas, caballeros, discapacitados, cocina sectorizada, sala de máquinas y depósitos.

La iniciativa forma parte de la política provincial de fortalecimiento de la infraestructura escolar, con el objetivo de generar mayores oportunidades para estudiantes del interior y garantizar espacios adecuados, modernos y seguros para el desarrollo educativo.

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