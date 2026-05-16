Con el objetivo de mejorar las condiciones de aprendizaje y ampliar el acceso a una educación pública de calidad, el gobernador Rolando Figueroa aprobó mediante el decreto 651/2026, el llamado a licitación para la construcción de un nuevo edificio del CPEM Nº 99 de Paso Aguerre.

La obra se ejecutará a través de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) con la metodología de construcción de la Corporación Forestal Neuquina S.A. (Corfone S.A. Los trabajos demandarán una inversión de 1.105.194.986 pesos y un plazo de ejecución de 210 días corridos.

Cómo será el nuevo edificio educativo

El establecimiento tendrá una superficie total de 907 metros cuadrados, conformada por una superficie cubierta a construir de 631 metros cuadrados y otra superficie de galería semicubierta de 276 metros cuadrados.

El diseño contempla un hall frío de ingreso principal, un salón de usos múltiples, 7 aulas, biblioteca e informática, sectores determinados para el personal de trabajo como docentes y de maestranza. Además, contará con sanitarios sectorizados destinados para damas, caballeros, discapacitados, cocina sectorizada, sala de máquinas y depósitos.

La iniciativa forma parte de la política provincial de fortalecimiento de la infraestructura escolar, con el objetivo de generar mayores oportunidades para estudiantes del interior y garantizar espacios adecuados, modernos y seguros para el desarrollo educativo.