"Más de 90 mil neuquinos y neuquinas eligieron disfrutar de este Parque, recorrer los stands, probar un locro y disfrutar de los espectáculos. Eso no es casualidad: es el resultado de una ciudad que apuesta fuerte a su identidad y que cada vez atrae a más turistas”, dijo el intendente Mariano Gaido esta noche en una visita al evento y luego agregó: “Patria Capital es cultura, es economía y es orgullo neuquino”.

La ciudad de Neuquén vivió un fin de semana histórico con la primera edición de “Patria Capital”. Más de 90 mil personas se reunieron en el Parque Jaime de Nevares durante los días 24 y 25 de mayo. Un gran cabildo fue el símbolo que marcó el punto de encuentro de vecinos, familias y turistas que colmaron el espacio para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo con espectáculos folclóricos, gastronomía típica y la feria Neuquén Emprende.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, celebró los resultados y destacó la masiva convocatoria: "Fue una demostración de que Neuquén sabe vivir la patria de una manera distinta, colectiva y festiva. Ver a tanta gente disfrutando, cantando el himno y compartiendo en familia superó todas nuestras expectativas". La funcionaria también subrayó el impacto turístico del evento: "Recibimos visitantes de toda la región que eligieron nuestra ciudad para celebrar el 25 de Mayo, con un impacto directo en el comercio, la gastronomía y la hotelería"

La propuesta gastronómica, organizada bajo el marco de "Confluencia de Sabores" junto a la Asociación Hotelera y Gastronómica de Neuquén, fue uno de los grandes atractivos del fin de semana. El secretario de Turismo y Desarrollo Humano, Diego Cayol, destacó el desempeño de los 18 food trucks presentes, que sirvieron en promedio 400 raciones de comida cada uno a lo largo de los dos días. "La sorpresa siempre es gastronómica. Vinimos con Confluencia de Sabores y la Asociación Hotelera apostando a una temática patria, y la respuesta del público fue contundente", señaló Cayol.

El funcionario también resaltó las 2.000 porciones de locro —en versiones clásica, vegana y sin TACC— cocinadas en vivo por reconocidos chefs de la región como Carlo Puricelli, Emanuel Cusinier, René Cid, Sebastián Caliva, Candela Pedernera y Fabiana Alsogaray. "Muy tempranito se empezaron a cocinar los locros junto con el acto protocolar, el chocolate caliente y los pastelitos. Fue un momento que la gente esperaba y no defraudó", agregó.

Pasqualini, por su parte, destacó el rol de los 150 emprendedores y emprendedoras que participaron en Neuquén Emprende ya que “tuvieron una respuesta del público extraordinaria. Las ventas superaron lo esperado, y eso es clave para la economía de las familias neuquinas que apuestan a sus proyectos”.

La vigilia del 24 de mayo fue uno de los momentos más emotivos, con el Cabildo vivo e interactivo como atracción central, un espectáculo de mapping con imágenes patrias y la actuación de Estefanía Arias, Dúo Acuña, Samanta Juncos y Las Sureras, que acompañaron la medianoche junto a la Banda Militar "Fortín Confluencia" del Batallón de Ingenieros de Montaña VI.

"Patria Capital llegó para quedarse. Este es el camino: celebrar nuestra identidad con orgullo, con cultura, con gastronomía y con la economía local como protagonista", concluyó Pasqualini.

"Patria Capital" en imágenes