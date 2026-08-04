El vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, utilizó sus cuentas de redes sociales para lanzar duras críticas contra el presidente Javier Milei, a quien calificó como “cagón” por “hacerse el malo con los débiles y actuar como un cobarde frente a los poderosos”.

Pesatti recordó que ya había expresado esa definición en una entrevista radial en Lamarque y sostuvo que se ajusta a las políticas que impulsa el Gobierno nacional.

“En este momento promueve una ley para generar odio sobre el inmigrante pobre y otra para que los extranjeros ricos puedan comprar las tierras más fértiles de la Argentina sin limitación alguna”, escribió.

El vicegobernador advirtió que la iniciativa de extranjerización de la tierra permitiría que fondos de inversión, compañías extranjeras y millonarios de distintos países adquieran la base material de la economía argentina.

“Es gravísimo lo que puede suceder si la ley sale, e irreversibles sus consecuencias. Esa fábrica natural que Dios nos prodigó en la llanura fértil más grande del mundo se desnacionalizará por completo”, alertó.

Pesatti también cuestionó el impacto de las medidas sobre jubilados, discapacitados y sectores vulnerables, señalando que el ensañamiento con los más débiles “pasa todos los umbrales”.

Finalmente, convocó a una reacción política y social amplia: “Todos, sin distinción de partidos e ideologías, abrazados a la única bandera que nos expresa, la creada por Belgrano para simbolizar nuestra voluntad de independencia, debiéramos pronunciarnos en contra de esta decisión”, concluyó.