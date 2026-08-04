El ballenato que apareció muerto y quedó varado en la Séptima Bajada de Las Grutas no será retirado por el momento. Tras evaluar distintas alternativas, las autoridades descartaron intervenir porque el animal quedó atrapado entre las piedras y cualquier maniobra podría resultar más riesgosa que beneficiosa. Ahora, toda la expectativa está puesta en una marea extraordinaria que permita desplazar el cuerpo de manera natural hacia un sector de mayor profundidad.

La decisión fue confirmada por personal de la Subsecretaría de Fauna Silvestre y de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, que volvió a inspeccionar el lugar para verificar el estado del cetáceo. Además, reinstaló un perímetro de seguridad para impedir que vecinos y turistas se acerquen al animal, una imagen que despertó una enorme curiosidad entre quienes recorrían la costa.

Sin embargo, la determinación de no retirarlo no fue inmediata. Los especialistas analizaron distintas alternativas para sacar el cuerpo del lugar donde quedó encallado. La primera posibilidad era utilizar maquinaria pesada desde tierra, pero rápidamente fue descartada. El equipo disponible no reunía las condiciones necesarias para mover un ejemplar de esas dimensiones sin correr el riesgo de agravar la situación.

A esa dificultad se sumó un problema todavía mayor. El ballenato quedó firmemente atrapado entre las rocas de la costa, una posición que impide realizar maniobras con seguridad. Esa condición también hizo inviable una segunda opción que contemplaba intervenir desde el mar, mediante un sistema de boyas para darle flotabilidad y remolcarlo con una embarcación durante la pleamar. Los especialistas concluyeron que intentar moverlo en esas condiciones podría generar más inconvenientes que soluciones.

Frente a ese escenario, la naturaleza será la que tenga la última palabra. Los técnicos esperan ahora la llegada de una marea extraordinaria, de aproximadamente ocho metros, que tenga la fuerza suficiente para desprender el cuerpo de las piedras y arrastrarlo hasta un pozón con mayor profundidad. Si eso ocurre, el proceso de descomposición continuará de forma natural sin necesidad de desplegar un operativo de extracción.

Mientras tanto, el lugar permanecerá bajo estricta vigilancia. Personal de Fauna Silvestre mantendrá una guardia permanente, tanto para custodiar el área como para brindar información a quienes se acerquen con dudas sobre el operativo. La presencia del ballenato continúa despertando interés entre residentes y visitantes, por lo que las autoridades buscan evitar situaciones que puedan poner en riesgo a las personas o alterar el trabajo de los especialistas.

Por último, desde los organismos provinciales insistieron en una serie de recomendaciones para quienes visiten la Séptima Bajada. Pidieron no acercarse ni tocar el animal, respetar el perímetro de seguridad instalado alrededor del lugar, mantener a las mascotas alejadas del sector y seguir en todo momento las indicaciones del personal que permanece custodiando la zona. Hasta que el mar decida el destino del ballenato, esa será la única intervención prevista por las autoridades.