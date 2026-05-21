Con un edificio nuevo y calefacción a gas, el CPEM 109 abrió una nueva etapa en Chorriaca

El gobernador Rolando Figueroa encabezó la inauguración del nuevo CPEM 109 de Chorriaca que demandó una inversión de 850 millones de pesos y permitirá ampliar la oferta educativa de calidad en la región del Alto Neuquén. Además anunció el traslado de una planta de Gas Licuado de Petróleo (GLP) que permitirá abastecer a la localidad.

La obra inaugurada por Figueroa este jueves 21 de mayo, era largamente esperada por la comunidad y finalmente permitió dejar atrás los trailers donde se dictaban las clases. El nuevo edificio tiene una superficie cubierta de 550 metros y permitirá a 39 estudiantes cursar sus estudios con la orientación de bachiller en Economía Social.

No más clases "en un cubo de lata"

En un encendido discurso, Figueroa cuestionó las prioridades de la anterior gestión que permitió que 14 chicos pasaran frío “en un cubo de lata” para poder estudiar. “Quiero rescatar hoy el trabajo de todos los docentes que, a pesar de estar en cubos de lata, nunca le aflojaron para poder enseñar a sus alumnos. Y a los alumnos que nunca le aflojaron a poder aprender y quieren soñar con mucho más. Estos sueños son los que tenemos que ayudar a concretar”, aseguró.

El gobernador reconoció que si bien “las canchitas de fútbol son necesarias”, la mirada del Estado debe estar en cuestiones básicas como el acceso a la luz, el gas, las escuelas y las rutas.

A modo de ejemplo, recordó las injusticias que vivió mucho tiempo el norte neuquino y recordó que los chicos de los Miches o los Guanacos “saltaban un gasoducto” a Chile sin poder disfrutar del recurso del subsuelo.

“Mañana estamos inaugurando el gas natural en la comunidad Antinil-Pilquiñar, en Los Miches. Nadie lo prometió. Muchas veces ni siquiera lo soñábamos, pero lo estamos haciendo. Y una de las plantas que vamos a reemplazar del GLP que se produce en otros lugares, lo vamos a traer a Chorriaca. Es el último invierno que Chorriaca no va a tener gas en sus viviendas”, aseguró Figueroa.

Chorriaca despidió a los trailers del CPEM 109: así es el edificio inaugurado por el gobernador Figueroa - Foto: Neuquén Informa

Una obra por la identidad de la región

Por su parte, la ministra de Educación, Soledad Martínez reconoció que “nos propusimos como equipo de gobierno que las comunidades de la provincia recuperen la confianza en el Estado, también en el gobierno, en las personas que somos parte de este equipo”.

“Este estado neuquino, pone a disposición de las necesidades de las comunidades todo lo que el Estado tiene, los recursos, la gente, las decisiones, y, por supuesto, la escucha para saber cuáles son las cosas más sentidas de una comunidad por las que teníamos que empezar”, remarcó.

“El CPEM 109 va a construir la identidad de la región del Alto Neuquén”, sostuvo y destacó la decisión estratégica del gobernador Rolando Figueroa “para que podamos tener una provincia integrada y que reconozca la enorme riqueza de la diversidad que tiene Neuquén y que tenemos los neuquinos y las neuquinas”.

De las actividades participaron también del presidente comisión de fomento Adrián Kilapi; los secretarios del interior, Gustavo Coatz y Desarrollo Humano, Miryan Abojer; el presidente Corfone, Jorge Lara; la presidente del Consejo Provincial de Educación, (CPE) Glenda Temi, y el delegado regional Alto Neuquén, Néstor Fuentes, junto a otros funcionarios provinciales y loncos.

Por su parte, la directora Patricia Ozan destacó la importancia de salir de los trailer y agradeció a los supervisores del distrito V que acompañaron todo el proceso, a los docentes y los estudiantes con un emotivo mensaje.

Nuevo edificio

La obra fue desarrollada con metodología constructiva de la Corporación Forestal Neuquina (Corfone) y demandó una inversión superior a los 850 millones de pesos.

La institución tendrá este año el egreso de su primera promoción de estudiantes bajo nueva infraestructura; dejando atrás el uso de tráileres. La institución funcionaba en los 16 dispositivos modulares simples; de los cuales 10 se destinan a aulas, 2 a comedor, 1 al equipo de gobierno y conducción, 1 a la sala de profesores y 2 a sanitarios.

El CPEM 109 es uno de los seis centros de educación media creados en 2025 por el Consejo Provincial de Educación (CPE) en el ámbito rural; surge como resultado de la transformación del Anexo del CPEM 100 que funcionaba en la comisión de fomento de Chorriaca. Los otros cinco CPEM están ubicados en Santo Tomás, Los Catutos, Huncal, Octavio Pico y Aguada San Roque.

El nuevo edificio tiene una superficie cubierta de 550 metros cuadrados, constituido por cinco aulas teóricas, un aula multipropósito, el área de gobierno -integrada por la dirección, secretaría, preceptoría y sala de docentes-, sanitarios para estudiantes, para personal docente y no docente, cocina con depósito de alimentos, depósito general, circulaciones y accesos. Posee además un Salón de Usos Múltiples de 100 metros cuadrados y, entre otras características, tiene habilitado un sistema de calefacción con radiadores a partir de calderas a gas.