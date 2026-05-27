Días atrás, el video de una pelea dentro de un almacén de la ciudad de Neuquén se volvió viral en las redes sociales. En las últimas horas, una de las personas que protagonizó el enfrentamiento cuerpo a cuerpo dio su versión de los hechos y explicó los motivos que habría motivado su reclamo ante la comerciante.

"Vengo aclarar mi versión sobre la pelea de ese video que se está difundiendo por todos lados. Porque se está hablando mucho sin contexto.

Primero que nada, no fui a pelear por pelear: fui porque estaba cansada de una situación que venía pasando hace bastante tiempo, donde mis hermanas solían comprar siempre y siempre solían sentir malos tratos de esta persona (en alusión a la almacenera)", sostiene la joven ante una cámara en un video difundido a través de su cuenta de TikTok.

La mujer que realizó el descargo aclaró que una de sus hermanas que compraban en el comercio de la pelea es discapacitada, pero que prefería no entrar en detalles: "Eso lo hace todavía mucho más grave, porque más que nada el respeto tiene que ser igual para todos".

"Primero que nada, no fui a pelear por pelear: fui porque estaba cansada de una situación que venía pasando hace bastante tiempo, donde mis hermanas solían comprar siempre y siempre solían sentir malos tratos de esta persona (en alusión a la almacenera)", dijo la mujer.

Identificada como Adriana, la joven que realizó el descargo y que días atrás protagonizó la pelea cuyo video se volvió viral, explicó qué piensa de la forma en que sus hermanas se sintieron dentro del local. "Yo sé lo que es la atención al público, sé lo que es tratar con personas porque lo he hecho durante años, incluso estando cansada", añadió.

Sobre el final del reel, que fue difundido en Instagram por distintos portales, la joven sostiene que lo que pudo verse es simplemente una parcialidad de los hechos. "Dar el vuelto mal, repetidas veces, responder mal, tratar de manera diferente depende de quién entre al local eso no está bien. El video que circula no muestra todo", concluyó.