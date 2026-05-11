El vecino en silla de ruedas que emociona a Neuquén limpiando su vereda

La imagen de un hombre en silla de ruedas barriendo las hojas sobre calle Lanín, en el barrio Villa María de Neuquén, conmovió este lunes a cientos de vecinos en redes sociales. El video fue compartido por el subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, quien destacó el compromiso y la actitud de Valdemar, un enfermero jubilado que pese a las dificultades físicas continúa colaborando con la limpieza del barrio. La publicación rápidamente se llenó de mensajes de admiración y reconocimiento.

A veces las historias más simples son las que dejan los mensajes más profundos. No hubo discursos políticos, campañas ni grandes anuncios. Apenas una escena cotidiana: un hombre en silla de ruedas juntando hojas en el cordón de la vereda para facilitarle el trabajo al barrendero municipal.

La imagen ocurrió en el barrio Villa María, sobre calle Lanín, y fue registrada por el funcionario municipal, quien decidió detenerse al ver la situación. “Paré porque me llamó mucho la atención. Algunos ponen excusas permanentemente para mantener una vereda limpia”, expresó Haspert en el video que luego compartió en sus redes sociales.

Allí presentó a Valdemar, un vecino muy conocido en el sector y enfermero durante más de 30 años, que hoy atraviesa una etapa diferente de su vida pero que no pierde las ganas de colaborar y mantenerse activo.

“Hoy está en su casa, que por cuestiones de la vida ha terminado en esta silla de ruedas, pero no le impide para nada juntar las hojas en el cordón para que el barrendero, que pasa dos veces por semana por este lugar, tenga mucho más fácil su trabajo”, relató el funcionario municipal.

La escena rápidamente se viralizó y despertó una ola de mensajes positivos entre vecinos neuquinos que destacaron la actitud de Valdemar y el mensaje que transmite su accionar.

“Hoy está en su casa, que por cuestiones de la vida ha terminado en esta silla de ruedas, pero no le impide para nada juntar las hojas en el cordón para que el barrendero, que pasa dos veces por semana por este lugar, tenga mucho más fácil su trabajo”, relató el funcionario municipal.

“Un verdadero ejemplo para nuestra ciudad”

Junto al video, Haspert escribió una frase que sintetizó el sentimiento de muchos usuarios: “Un verdadero ejemplo para nuestra ciudad. Muchas gracias, Valdemar”.

Según relató el propio funcionario, mientras el hombre realizaba la limpieza, numerosos vecinos pasaban con sus autos y tocaban bocina como gesto de agradecimiento y reconocimiento.

“Es un ejemplo para muchos que vienen a la plaza que está enfrente a tirar sus residuos”, sostuvo Haspert.

Pero quizás la frase más fuerte y emotiva del video fue la del propio Valdemar. Con serenidad y sencillez, resumió su manera de enfrentar las dificultades: “La vida sigue”.

La publicación no tardó en multiplicarse y llenarse de comentarios cargados de emoción, admiración y reflexión. “Qué genio vecino y colega Valdemar… un ejemplo que muchos deberían copiar”, escribió una usuaria.

Otra vecina comentó: “Felicitaciones a los dos. Gracias Cristian Haspert por este gesto tan lindo. Hay ciudadanos que son un ejemplo y otros que lamentablemente deberían aprender”.

Paola incluso sugirió un reconocimiento especial: “Déjale de regalo un chaleco reflectivo, le vendría bien para cuando sale a barrer con tanta voluntad. Gracias por compartirnos este ejemplo”. En tanto, Alicia destacó: “Qué grande Valdemar. Claro ejemplo de que se puede”.

Otros vecinos aprovecharon la publicación para remarcar la importancia del compromiso ciudadano con la limpieza urbana.

“Es un ejemplo mi vecino. Tener las veredas limpias ayuda a tener un barrio limpio”, señaló Irma.

Leonardo, en tanto, agregó: “Espero que muchos tomen el ejemplo, porque hay varios que son bastante mugrientos”.

Una historia que despertó recuerdos y emociones

Entre los cientos de mensajes también aparecieron personas que conocieron a Valdemar durante otras etapas de su vida. Teresa contó que trabajó con él en el Hospital Regional durante los años 80 y lo recordó con enorme cariño. “Fue mi enfermero. Una excelente persona. Me tenía muy consentida”, escribió.

Otros usuarios simplemente eligieron agradecerle por el gesto. “Gracias Don Valdemar”, publicó Nora.

Con una escoba, desde una silla de ruedas y sin buscar reconocimiento, Valdemar terminó dando una lección que impactó a toda la ciudad.

Como él mismo dijo frente a cámara: “La vida sigue”.