Este lunes por la noche, un incendio de gran magnitud arrasó con una casa del barrio Centenario de Plaza Huincul. En el siniestro una vecina perdió casi la totalidad de sus pertenencias y, producto del inhalación del humo, tampoco pudieron salvar a su mascota. Amigos y allegados de la damnificada organizaron una campaña solidaria para que la mujer afronte esta difícil situación.

Minutos después de las 20:30, un foco ígneo se desató en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Mérida y Schreiber, en Plaza Huincul. El fuego ganó intensidad muy rápidamente y la columna de humo era visible desde distintos puntos de esa ciudad da comarca petrolera.

Ante esta situación, los vecinos dieron aviso a los bomberos voluntarios y a los servicios de emergencia de la zona. El cuartel de Bomberos de la Central 17 desplegó un amplio operativo que incluyó tres dotaciones: una autobomba, un camión cisterna y una unidad de apoyo logístico.

Cuáles fueron las partes de la casa más afectadas en el incendio de Plaza Huincul

Tras lograr controlar el fuego, los brigadistas constataron que el foco ígneo se había concentrado principalmente en el living y la cocina. Esos dos ambientes fueron las partes de la casa más afectadas, donde se registraron los daños más severos.

El resto de la casa, que comprende una habitación y un baño, también resultó afectado a raíz de la intensa humareda. Toda la situación provocó la pérdida de gran parte de los bienes.

Una pérdida irreparable a raíz del incendio en el barrio Centenario de Plaza Huincul

Más allá de los daños materiales, el hecho dejará una fuerte secuela emocional en la familia de Plaza Huincul. Si bien todos los integrantes pudieron salir ilesos, su mascota no tuvo la misma suerte.

Bomberos lograron sacar al animal del contacto con el denso humo. Pero, pese a los intentos de reanimación, no pudieron salvarla.

Allegados y vecinos de la familia que perdió todo en el incendio de Plaza Huincul lanzaron una campaña solidaria - Redes Sociales

Cómo ayudar a la familia que perdió todo en el incendio de Plaza Huincul

Frente a esta difícil situación, allegados y vecinos de Gabriela Liliana Méndez Cintas impulsaron una campaña solidaria. Campaña que tiene como objetivo reunir fondos para cubrir los gastos más inmediatos y comenzar la reconstrucción del hogar familair.

Aquellas personas que puedan y deseen colaborar con la familia damnificada podrán hacerlo a través de la siguiente cuenta: