Tal como había publicado Mejor Informado, este viernes un voraz incendio destruyó una cabaña ubicada en el kilómetro 36 de la Ruta Provincial 65 en la localidad de Villa Traful. En las últimas horas, desde la Policía de la provincia del Neuquén brindaron detalles del operativo que logró controlar el fuego y evitar que la situación escalara.

El comisario inspector Miguel Ángel Poblete es el coordinador operativo de la zona Villa La Angostura y Villa Traful. En diálogo con Mejor Informado, el uniformado se refirió a lo ocurrido y qué se sabe hasta el momento.

Qué se sabe del incendio del cabaña en Villa Traful

En la mañana del viernes 17 de abril, la Comisaría 51 de Villa Traful recibió un llamado de una vecina en la que se informaba acerca de un presunto incendio de una cabaña. Al llegar al lugar, el personal policial constató que se trataba de la parte interna de la Hostería Villa Traful y que el fuego se centraba en una cabaña ubicada hacia el fondo del terreno.

Al lugar llegó la Brigada de Bomberos Policial, que depende de la División Bomberos de Chapelco, colaboradores de Parques Nacionales y miembros de la Comisión de Fomento de esa localidad. Luego de varios minutos lograr contener y apagar las llamas por completo.

Según pudo reconstruir Mejor Informado, la titular de la hostería sostuvo que al momento de registrarse el incendio el inmueble se encontraba desocupado, por lo que sólo hubo que lamentar daños materiales.

La investigación continúa su curso a fin de determinar las causas que habrían originado el incendio que destruyó la cabaña en su totalidad.