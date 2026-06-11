Los perros que le ganan al narcotráfico en Neuquén: cómo detectan droga en rutas, plazas y colectivos

El director de la División Antinarcóticos de Neuquén, Nelson Peralta habló con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 acerca del rol que tienen los perros en la búsqueda de sustancias ilícitas en distintos puntos de la Provincia, en el marco del combate contra el microtráfico de drogas que se lleva a cabo durante la gestión de Rolando Figueroa.

En primer lugar expresó: “Es destacable la tarea de los perros detectores de narcóticos en lo que son controles preventivos en rutas, plazas, se trata de ir a los espacios públicos que utilizan las familias y recuperarlos sobre la gente que los usa para consumir o vandalizar”.

En ese sentido continuó: “En el Paseo de la Costa se hacen controles también, más allá de ver cómo operan, son perros de juego y de destreza, no son de ataque. La detección la hacen a través del juego, son muy dóciles, pueden estar entre la gente, pasa cuando hacemos controles en colectivos por ejemplo”.

Por otro lado, el funcionario provincial sostuvo que “se hicieron dos procedimientos en mayo donde se detectaron sustancias en encomiendas, hablamos de kilos de cannabis y de cocaína en ambas”.

Además, Peralta afirmó que todas las divisiones tienen un perro detector de narcóticos en todas las regiones.

“Lleva cerca de dos años preparar a un perro macho, a las hembras se las entrena en menos tiempo, cerca de seis meses, pero depende del perro. En algunos se utiliza la comida como una suerte de premio, tiene que ver con el estímulo respuesta como parte del entrenamiento”, agregó.

Finalmente concluyó: “Ahora tenemos 10 canes distribuidos en la Provincia. Se destaca el trabajo de los guías porque es capacitación y cuidado completo, en la comida, en el pelaje, etcétera”.

La entrevista completa: