¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
BRIGADA DE "CUATRO PATAS"

Los perros que le ganan al narcotráfico en Neuquén: cómo detectan droga en rutas, plazas y colectivos

Nelson Peralta, director provincial de la División Antinarcóticos de Neuquén, habló con La Mañana es de la Primera por AM550 acerca del rol que tienen los perros en la búsqueda de sustancias ilícitas en distintos puntos de la Provincia.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Nicolás Zenobio

Redactor en la sección Política de Mejor Informado.
Jueves, 11 de junio de 2026 a las 12:30
PUBLICIDAD
Neuquén tiene 10 perros antidrogas distribuidos en toda la Provincia.

El director de la División Antinarcóticos de Neuquén, Nelson Peralta habló con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 acerca del rol que tienen los perros en la búsqueda de sustancias ilícitas en distintos puntos de la Provincia, en el marco del combate contra el microtráfico de drogas que se lleva a cabo durante la gestión de Rolando Figueroa.

En primer lugar expresó: “Es destacable la tarea de los perros detectores de narcóticos en lo que son controles preventivos en rutas, plazas, se trata de ir a los espacios públicos que utilizan las familias y recuperarlos sobre la gente que los usa para consumir o vandalizar”.

En ese sentido continuó: “En el Paseo de la Costa se hacen controles también, más allá de ver cómo operan, son perros de juego y de destreza, no son de ataque. La detección la hacen a través del juego, son muy dóciles, pueden estar entre la gente, pasa cuando hacemos controles en colectivos por ejemplo”.

Por otro lado, el funcionario provincial sostuvo que “se hicieron dos procedimientos en mayo donde se detectaron sustancias en encomiendas, hablamos de kilos de cannabis y de cocaína en ambas”.

 

Además, Peralta afirmó que todas las divisiones tienen un perro detector de narcóticos en todas las regiones. 

“Lleva cerca de dos años preparar a un perro macho, a las hembras se las entrena en menos tiempo, cerca de seis meses, pero depende del perro. En algunos se utiliza la comida como una suerte de premio, tiene que ver con el estímulo respuesta como parte del entrenamiento”, agregó.

Finalmente concluyó: “Ahora tenemos 10 canes distribuidos en la Provincia. Se destaca el trabajo de los guías porque es capacitación y cuidado completo, en la comida, en el pelaje, etcétera”.

 

La entrevista completa:

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD