El Gobierno de Río Negro anunció la puesta en marcha de una prueba piloto de una nueva herramienta digital que utiliza Inteligencia Artificial (IA) para mejorar la organización de la atención en las guardias hospitalarias. La iniciativa es parte de la estrategia de modernización del Estado y será implementada inicialmente en los hospitales de Viedma y Cipolletti.

La plataforma fue desarrollada en conjunto por el Ministerio de Modernización, el Ministerio de Salud, la empresa estatal ALTEC y Google, en el contexto de una alianza estratégica que busca aplicar tecnología de última generación al servicio de la salud pública. La aplicación trabaja con los protocolos de emergencia definidos por Salud y contempla enfermedades propias de la región, información que será utilizada como insumo por el último modelo de IA de Google, lanzado recientemente.

El sistema está diseñado para acompañar el primer contacto del paciente con la guardia. En una primera instancia, el personal administrativo registra en la plataforma una serie de datos y respuestas a preguntas orientativas que permiten ordenar la demanda inicial. La herramienta no registra datos personales identificatorios, garantizando la privacidad de la información.

Posteriormente, el personal de enfermería accede al sistema para profundizar la evaluación clínica, incorporar signos vitales y determinar la prioridad de atención. A partir de esta evaluación profesional se genera la lista definitiva de pacientes priorizados para la atención médica.

La herramienta busca asistir al equipo de salud en la organización de la demanda en contextos de alta concurrencia, manteniendo siempre la validación clínica por parte de profesionales. Además, genera un texto claro para el paciente o acompañante, explicando el orden de jerarquía asignado.

El ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, destacó que “este es un ejemplo claro de los beneficios de la estrategia de salud digital, donde las decisiones clínicas continúan siendo validadas por profesionales de la salud y las herramientas informáticas nos asisten para hacerlo mejor. Esto es parte de las mejoras de nuestro plan de salud digital que tiene foco en la Historia de Salud Integrada de cada ciudadano”.

La experiencia permitirá evaluar el funcionamiento de la herramienta en contexto real y analizar su potencial aplicación en otros establecimientos de la provincia. Con esta prueba piloto, Río Negro se posiciona como pionera en la incorporación de IA aplicada a la salud pública, con el objetivo de mejorar la eficiencia en la atención y garantizar un acceso más ordenado y equitativo a los servicios de emergencia.