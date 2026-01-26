Una investigación judicial sacude a dos áreas sensibles del Estado en Río Negro. El jefe local de Aguas Rionegrinas (ARSA), Luis Arguello, y la subcomisario Vilma Ríos, integrante de la Policía de Río Negro, fueron desafectados de sus funciones en el marco de una causa que indaga el presunto robo de autopartes de vehículos que se encontraban secuestrados.

Las medidas se tomaron de manera preventiva mientras avanza la pesquisa.

Apartados de sus cargos

Desde ARSA se informó oficialmente el desplazamiento de Arguello de la jefatura del servicio en Cipolletti. En su reemplazo fue designado de manera transitoria Luis Flores, hasta que se defina la situación del funcionario.

En paralelo, la subcomisario Ríos fue removida de su cargo y quedó en disponibilidad dentro de la fuerza, una medida administrativa habitual cuando un integrante es alcanzado por una investigación judicial.

Allanamientos y elementos secuestrados

Durante la jornada del sábado hubo diversos allanamientos vinculados a la causa. En esos procedimientos secuestraron teléfonos celulares, computadoras y documentación que ahora será analizada por la Justicia.

Las diligencias forman parte de una investigación que busca determinar responsabilidades en una maniobra que habría involucrado autopartes de vehículos que estaban bajo custodia oficial.

Qué se investiga

La causa judicial apunta a establecer si piezas y accesorios de rodados secuestrados fueron retirados de manera irregular. Se trata de vehículos que estaban retenidos en el marco de procedimientos oficiales.

Por el momento no se difundieron detalles sobre imputaciones formales ni sobre el avance de pericias, ya que la investigación se encuentra en etapa preliminar.

Impacto institucional

La situación genera fuerte repercusión por los cargos que ocupaban las personas apartadas: un jefe de un organismo provincial clave para los servicios públicos y una autoridad policial con responsabilidades jerárquicas.

La Justicia deberá determinar si existieron delitos y cuál fue el grado de participación de cada uno de los involucrados, mientras ambos permanecen fuera de sus funciones hasta que se esclarezca el caso.