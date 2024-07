ARSA planea competir en el mercado de agua envasada

El gerente general de Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima (ARSA), Javier Iud habló en radio AM550 sobre la posibilidad de que la empresa estatal comience a comercializar bidones de agua envasada. Según Iud, el propósito es que ARSA pueda competir en el mercado y así hacer el proceso de recaudación más justo, en comparación con el que actualmente llevan a cabo los particulares.

En la región, e agua de mesa envasada es un negocio que tiene larga trayectoria. Sin embargo, es realizado por empresas particulares que se encargan de potabilizar el agua que proviene de la red. Luego de someterla a proceso adicional de filtrado y purificación, la envasan y distribuyen en los hogares.

El objetivo de la empresa estatal es que la empresa pueda instalarse en este mercado, ya que "actualmente más de 90% del agua de mesa que se envasa en Río Negro proviene de las redes de agua tienen su origen en un proceso que realiza la empresa Aguas Rionegrinas". Esta agua luego es sometida a otro proceso, envasada y distribuida en un bidón de 20 litros a 3 mil pesos, de los cuales ARSA solo obtiene 6 pesos, mientras que la empresa privada se queda con los 2994 pesos.

“Evidentemente no es equitativo la participación de Aguas Rionegrinas en todo el proceso en función de todo el trabajo que realiza. Porcentualmente todo queda en manos del particular. Entonces, nosotros no planteamos ningún tipo de competencia desleal, sino simplemente competir en las mismas condiciones, y como somos en definitiva los titulares propietarios de ese recurso, promovemos la discusión, ya que la utilidad es de 3 mil pesos entonces por qué no lo envasamos nosotros”, expresó.

El gerente precisó que hay un sector de la población que ha elegido consumir agua de mesa o agua envasada, pero en realidad se trata de la misma agua de la red, solo que tiene un proceso extra.

Remarcó que “el proyecto inicial busca crear pequeñas plantas modulares y empezar en las ciudades donde hay un gran nivel de consumo de agua envasada, por ejemplo en organismos públicos como es la ciudad capital y las principales ciudades las más importantes de Río Negro”.

En este sentido, manifestó que “la empresa está buscando oportunidades de negocios que permitan vigorizar el músculo financiero de la empresa. Tenemos la ventaja de que somos los dueños del agua y la desventaja de que no tenemos toda la estructura logística que tienen los particulares. Obviamente nos van a sacar ventaja respecto de los años de experiencia que tienen y del nicho de mercado que hoy dominan en cada una de las ciudades. Y nosotros tenemos la ventaja que somos los que tenemos el agua”, sostuvo.