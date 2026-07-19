La pesca con mosca da un paso histórico: abrió en Neuquén la primera escuela del país

El crecimiento que viene experimentado la pesca con mosca en Neuquén en los últimos tres años impulsó la formación de la primera escuela de esta modalidad en el país. Esta decisión posiciona a la Provincia como referente de la especialidad.

La actividad es impulsada por el Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de la Secretaría de Deportes, con actividades y cursos de formación continua que dieron paso al surgimiento de esta escuela orientada específicamente a la enseñanza del lanzamiento (Fly Cast) y al atado de moscas.

Ese espacio actualmente reúne a más de 60 alumnos activos, organizados en distintos niveles de experiencia, que asisten a una formación planificada desde marzo a octubre. Además, más de 2.000 personas participaron de clínicas en distintas localidades que incluyen niveles desde principiantes hasta avanzados, (niños, jóvenes, hombres, mujeres y adultos mayores).

Las propuestas formativas incluyeron clínicas de lanzamiento, talleres de atado de moscas y encuentros intensivos, siempre bajo una metodología centrada en la comprensión técnica, la ejecución consciente y el desarrollo del criterio propio del pescador.

“Desde nuestra secretaría siempre acompañamos iniciativas que generan oportunidades de aprendizaje y de crecimiento para la comunidad. Por eso no dudamos en lanzar este programa con el que llegamos a toda la región promoviendo una disciplina que combina técnica, respeto por el medio ambiente y desarrollo deportivo”, destacó la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone.

También comentó que “hemos generado un espacio de formación de excelencia que se destaca por priorizar la calidad educativa, el seguimiento personalizado y la evolución técnica real de cada participante”.

Además, afirmó que “desde el Gobierno buscamos acercar capacitaciones de calidad a cada localidad, generar igualdad de oportunidades y fortalecer el acceso al deporte en todo el territorio”.

El desarrollo de estas iniciativas se encuentra acompañado por una dirección técnica especializada a cargo de Nicolás Barros, instructor certificado por la Asociación Argentina de Pesca con Mosca (AAPM) y Mel Krieger School.

Al respecto, el instructor comentó que “este proceso de formación está marcando un cambio de paradigma en la provincia, donde la pesca con mosca comienza a consolidarse no solo como una actividad recreativa, sino también como una disciplina que requiere formación, comprensión y evolución técnica”.

Alcance territorial





A lo largo de estos tres años se desarrollaron clínicas y jornadas de capacitación en distintas localidades de la Provincia, logrando un alcance territorial amplio y federal.

En el transcurso de ese período se realizaron actividades en Neuquén capital, Centenario, Senillosa, Plaza Huincul, Junín de los Andes, San Patricio del Chañar, Manzano Amargo, Las Ovejas y Andacollo, entre otras.

Durante el último año se han sumado nuevas localidades, ampliando aún más el impacto territorial del programa, incluyendo Loncopué, Centenario, Rincón de los Sauces, Piedra del Águila y San Martín de los Andes, consolidando así una presencia activa en las siete regiones.









