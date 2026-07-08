La ciudad será sede de la primera edición de la Expo Turismo Outdoor, Caza y Pesca Neuquén, un evento que buscará reunir en un mismo espacio al turismo, las actividades al aire libre, la gastronomía regional y las degustaciones de vinos, gin y whisky, junto con espectáculos musicales y propuestas para todo tipo de público.

La cita será el 17 de julio, de 20 a 00 horas, en Casino Magic Centenario, donde además habrá stands de destinos turísticos, guías de pesca, cotos de caza, armería, productores gastronómicos y bodegas.

Jimena Jelvez, encargada de Marketing de Val Catas Patagonia, presentó los detalles del evento durante una entrevista en La Segunda Mañana, por AM550 La Primera.

En diálogo con La Segunda Mañana, el programa que se transmite por AM550 La Primera, Jimena Jelvez, encargada de Marketing de Val Catas Patagonia, explicó que se trata de una propuesta inédita en la región. "Es la primera edición que vamos a hacer en la Patagonia de este tipo de eventos, así que estamos muy entusiasmados para que llegue el día", señaló.

Jelvez destacó que la iniciativa busca ampliar la oferta de eventos vinculados al turismo y generar un espacio donde convivan distintas experiencias. "Queremos combinar el turismo con las degustaciones y que no sea un evento pensado únicamente para quienes practican actividades outdoor. También apuntamos a quienes disfrutan de la gastronomía, el vino o simplemente quieren compartir una salida con amigos, teniendo en cuenta que será en la semana del Día del Amigo", indicó.

La muestra reunirá destinos turísticos, pesca, caza, bodegas, destilerías, gastronomía regional y espectáculos en vivo en Casino Magic Centenario.

Uno de los ejes que despertó mayor interés durante la entrevista fue la incorporación de la temática de la caza dentro de la exposición. Sobre ese punto, Jelvez explicó que el objetivo es dar a conocer actividades que muchas veces permanecen fuera del circuito masivo y abordarlas desde una perspectiva vinculada al deporte, el turismo y los espacios habilitados para su práctica.

Además de recorrer los distintos stands, los asistentes podrán disfrutar de degustaciones de vinos, gin y whisky, propuestas gastronómicas, DJs y shows en vivo, en un formato pensado para combinar entretenimiento y promoción turística. Las entradas anticipadas tienen un valor de $50.000 y pueden adquirirse a través de los canales oficiales de Val Catas Patagonia, donde también se brinda información sobre el servicio de transporte previsto para facilitar el traslado de quienes participen de las degustaciones.

Datos del evento