Loncopué será escenario de una nueva edición de la Muestra Ganadera Don Carlos Della Gáspera, una propuesta que combina producción, cultura y actividades recreativas para disfrutar durante el fin de semana largo.

El evento se desarrollará del 20 al 22 de marzo y reunirá a productores, instituciones y público en general en torno a la actividad rural, con espacios de intercambio, capacitación y exhibición de animales, consolidándose como un punto de encuentro clave para el sector.

Las actividades comenzarán el viernes con la recepción de productores y autoridades, seguida del acto protocolar y el tradicional paseo en pista, donde se presentarán distintas razas. Durante la jornada también se brindarán charlas técnicas vinculadas a la Estación Agro Zootécnica de Campana Mahuida, el trabajo con perros protectores y el funcionamiento del laboratorio.

El sábado continuará con nuevas presentaciones en pista y propuestas orientadas a la sanidad animal, la esquila en ovinos y los procesos productivos de fibra, lana y pelo. Además, se abordarán temas como la identificación animal mediante sistemas electrónicos y el manejo del fuego, en un contexto donde la prevención de incendios forestales es fundamental para la región.

Como parte de la propuesta, ese mismo día se realizará una bailanta campera en el Camping Municipal, con la participación de artistas regionales que aportarán música y entretenimiento para toda la comunidad, sumando una alternativa recreativa tanto para residentes como para visitantes.

La muestra busca fortalecer la identidad cultural local y promover el intercambio de conocimientos entre productores, artesanos y organismos, en una iniciativa pensada para compartir en familia y con amigos.