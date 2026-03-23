Piden formular cargos contra el intendente de Plottier por presuntas irregularidades

El Ministerio Público Fiscal (MPF) requirió la fijación de una audiencia para formular cargos al intendente de Plottier, Luis Bertolini, y a otras dos personas. El pedido lo efectuó la fiscalía de Delitos Económicos, a través de la fiscal del caso, Rocío Rivero, bajo la supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli.

La solicitud fue formalizada el viernes, cuando se pidió a la Oficina Judicial de Neuquén la fijación del día y la hora para la formulación de cargos al intendente Luis Bertolini, a la subsecretaria de Hacienda del Municipio, Gladys Ramírez, y al titular de una empresa privada.

El objetivo del MPF es formalizar la acusación contra las tres personas en el contexto de una investigación que inició en enero de 2026, luego de una denuncia presentada ante el organismo con dos ejes: el dictado del decreto 646/25 por parte del jefe comunal, mediante el cual se eximió del pago de tasas municipales a vecinos del barrio privado “Los Canales” durante el primer semestre de 2025; y supuestas irregularidades en la contratación de una empresa privada para ejecutar obras públicas, en cuya integración societaria habría familiares de funcionarios municipales.

Los delitos investigados son administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.