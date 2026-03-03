¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 03 de Marzo, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
En medio de la investigación judicial, un funcionario del gabinete de Bertolini renunció a la Municipalidad de Plottier

La renuncia se produce mientras la Fiscalía avanza en la investigación sobre presuntas irregularidades en contrataciones y exenciones de tasas.

Por Redacción Mejor Informado
Martes, 03 de marzo de 2026 a las 09:35
Cristian Muñoz, ahora exsecretario de Obras y Hábitat de la Municipalidad de Plottier.

El Secretario de Obras y Hábitat de la Municipalidad de Plottier, Cristian Muñoz, presentó su renuncia este lunes, luego de haber estado a la espera de una propuesta laboral vinculada a su oficio y profesión. Según informó el exfuncionario, en las últimas horas se confirmó una oferta de empleo que lo llevará a incorporarse a una empresa privada vinculada al sector del gas, de la cual ya había formado parte en el pasado.

Muñoz aclaró que su decisión de alejarse del Ejecutivo municipal no está relacionada con los procedimientos judiciales que se encuentran en curso en la Fiscalía.

En este sentido, destacó que su vínculo con el intendente Luis Bertolini sigue siendo excelente, asegurando que tomó la decisión de acompañarlo hasta el momento en que surgió esta nueva oportunidad profesional. "Es una persona a la que aprecio", expresó Muñoz en diálogo con Top Noticias.

“El vínculo con Luis Bertolini es excelente, es una persona a la que aprecio. Por eso había tomado la decisión de acompañarlo hasta hoy, cuando surgió esta nueva propuesta laboral”, expresó.

A pesar de su alejamiento, Muñoz enfatizó que no tiene ninguna relación con las investigaciones judiciales en curso, en las cuales se analizan presuntas irregularidades en contrataciones municipales y un decreto que eximió del pago de tasas a un grupo de vecinos. Con su renuncia, Muñoz deja su puesto en la gestión municipal para retornar al ámbito privado.

