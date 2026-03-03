El Secretario de Obras y Hábitat de la Municipalidad de Plottier, Cristian Muñoz, presentó su renuncia este lunes, luego de haber estado a la espera de una propuesta laboral vinculada a su oficio y profesión. Según informó el exfuncionario, en las últimas horas se confirmó una oferta de empleo que lo llevará a incorporarse a una empresa privada vinculada al sector del gas, de la cual ya había formado parte en el pasado.

Muñoz aclaró que su decisión de alejarse del Ejecutivo municipal no está relacionada con los procedimientos judiciales que se encuentran en curso en la Fiscalía.

En este sentido, destacó que su vínculo con el intendente Luis Bertolini sigue siendo excelente, asegurando que tomó la decisión de acompañarlo hasta el momento en que surgió esta nueva oportunidad profesional. "Es una persona a la que aprecio", expresó Muñoz en diálogo con Top Noticias.

A pesar de su alejamiento, Muñoz enfatizó que no tiene ninguna relación con las investigaciones judiciales en curso, en las cuales se analizan presuntas irregularidades en contrataciones municipales y un decreto que eximió del pago de tasas a un grupo de vecinos. Con su renuncia, Muñoz deja su puesto en la gestión municipal para retornar al ámbito privado.