Pino Hachado continúa cerrado por las condiciones climáticas, mientras que el paso internacional Cardenal Samoré permanece habilitado únicamente para vehículos particulares y transporte de pasajeros. Así lo informó Ailén Vega, jefa de Prensa de Vialidad Nacional, durante una entrevista en el programa La Primera Mañana que se emite por AM550.

La funcionaria explicó que, por pedido de la coordinación chilena, en Cardenal Samoré quedó suspendida la circulación del transporte de cargas, por lo que solo pueden cruzar autos particulares y colectivos. Además, indicó que la situación será reevaluada durante la mañana.

Ailén Vega, jefa de Prensa de Vialidad Nacional, brindó un panorama actualizado del estado de las rutas y pasos fronterizos durante una entrevista en La Primera Mañana por AM550.

En el caso de Pino Hachado, el paso permanece cerrado debido a la importante acumulación de nieve y hielo sobre la calzada. "Las nevadas fueron persistentes durante todo el fin de semana, especialmente en las cotas más altas", señaló Vega, quien adelantó que el estado del paso volverá a actualizarse a las 10.

Respecto a la red vial provincial, informó que todas las rutas nacionales se encuentran transitables con extrema precaución. No obstante, advirtió que continúan registrándose temperaturas muy bajas y fuertes heladas, un escenario que se mantendrá durante toda la semana. Vega remarcó que el uso de cadenas es obligatorio para circular por las rutas nacionales y provinciales de Neuquén e insistió en la importancia de consultar el estado de los caminos a través de los canales oficiales antes de emprender un viaje.

Las autoridades recordaron que el uso de cadenas es obligatorio para circular por las rutas nacionales y provinciales de Neuquén durante la temporada invernal.

La funcionaria también explicó que las condiciones más complejas se registran en la Región de los Lagos, donde las bajas temperaturas favorecen la formación de hielo sobre la calzada. En ese sentido, indicó que los equipos de Vialidad Nacional trabajan de manera permanente con tareas de despeje, distribución de sal granular y riego con solución salina para mejorar las condiciones de circulación.

Mientras tanto, las autoridades recomendaron conducir con extrema precaución, respetar la señalización y mantenerse atentos a los próximos partes oficiales sobre el estado de los pasos fronterizos.

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