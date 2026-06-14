Neuquén puso en marcha un operativo para contener camiones varados por el cierre del Paso Pino Hachado

Ya está preparado el operativo especial para vehículos de carga varados por cierres momentáneos o prolongados del Paso Internacional Pino Hachado que se registren durante la temporada invernal. Se logró a partir del trabajo coordinado entre la Secretaría de Enlace Institucional dependiente de la Jefatura de Gabinete, la Municipalidad de Las Lajas, la Policía del Neuquén, el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), y la Dirección Nacional de Vialidad.

A diferencia de otros años, ya se encuentra habilitado un predio dispuesto por el municipio, cercano a la Ruta Nacional 40, donde se instalaron sanitarios y un control policial con asistencia del Gobierno provincial. También está prevista la colocación de cartelería de señalización y de luminarias que permitan mejor visibilidad.

El operativo en marcha es coordinado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil de la Municipalidad de Las Lajas y posibilitó que 97 camiones que quedaron varados el viernes por el cierre momentáneo del Paso Pino Hachado, estacionaran en el predio, evitando el ingreso a la localidad. De esta manera, y con planificación anticipada, se evitarán las consecuencias por las inclemencias climáticas que pudieran afectar el normal funcionamiento de los pasos internacionales.

También se fortalecerá la capacidad operativa del municipio para brindar una asistencia adecuada hasta la normalización de los pasos.



