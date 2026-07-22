Este martes alrededor de las 11.50 indicaron que quedará habilitado nuevamente el Paso Internacional Pino Hachado, a partir de las 14, tras permanecer cerrado largas horas con una fila de más de 100 camiones que no podía cruzar, con capacidad de asistir a 200.

Según se informó desde Vialidad Nacional este miércoles, a partir de las 14 el paso quedará habilitado para todo tipo de vehículos, aunque la calzada sigue con hielo, además se recuerda que la portación de cadenas es obligatoria.

Desde ayer a la tarde hubo un amplio operativo de asistencia en Las Lajas, ya que había cientos de camioneros que estaban varados por la nieve. En el transcurso de la noche se fueron sumando nuevos camiones, superando los 100.

Además, ya que el paso por el Cristo estaba cerrado, la mayoría de estos fueron desviados hacia Pino Hachado, provocando que sea urgente la limpieza de la calzada para la habilitación del tránsito.

A esto se suma que el paso fronterizo mendocino Los Libertadores, del lado chileno, también estaba cerrado, por lo cual los pasos neuquinos como Cardenal Samoré se prepararon para una gran llegada de tránsito, una vez que las condiciones se normalicen.

Desde la Asociación Propietarios de Camiones de Mendoza (APROCAM) habían indicado que algunas empresas ya analizan desviar cargas urgentes hacia los cruces habilitados para evitar demoras en las entregas, especialmente aquellas con destino a puertos de exportación.

En este contexto, los pasos internacionales de Neuquén cobran importancia estratégica para sostener el intercambio comercial con Chile. Si bien el temporal también afectó a Pino Hachado, el sector del transporte mantiene la expectativa de que, una vez mejoren las condiciones climáticas, Cardenal Samoré pueda absorber parte del flujo de cargas.