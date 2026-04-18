En el marco de los festejos del 40° aniversario de Caviahue-Copahue, el gobernador Rolando Figueroa puso el foco en el avance de obras públicas y en una serie de licitaciones clave que buscan fortalecer el desarrollo turístico, urbano y sanitario de la provincia de Neuquén.

Durante el acto, Figueroa remarcó que la actual gestión avanza con una planificación orientada a concretar proyectos estructurales, dejando atrás “las promesas que no se cumplían”. En ese sentido, el gobernador destacó que ya se ejecutan obras viales estratégicas, como el tramo hacia el desvío al Salto del Agrio, y anticipó que antes de fin de año se licitará la obra que permitirá completar el pavimento hasta Copahue.

Infraestructura, pavimentación y obras turísticas

Uno de los ejes centrales del discurso estuvo vinculado al relanzamiento del esquema de concesiones turísticas. Figueroa confirmó que el hotel de Copahue ya fue licitado bajo nuevas condiciones, poniendo fin a sucesivas prórrogas. A su vez, indicó que se avanzó con el mismo proceso en el camping y anunció una próxima licitación para un hotel ubicado en el área protegida de Las Máquinas, con el objetivo de atraer inversiones privadas bajo criterios de sustentabilidad.

En paralelo, el gobernador subrayó que se están llevando adelante obras para recuperar y mejorar la infraestructura del complejo termal, incluyendo trabajos en techos, sectores de baños y servicios esenciales, en un contexto donde el desgaste por las condiciones climáticas exige intervenciones constantes.

En materia sanitaria, se firmó un convenio para ampliar el centro de salud local mediante la construcción de un salón de usos múltiples destinado al área psicosocial, con una inversión superior a los 233 millones de pesos y un plazo de ejecución de 150 días. Además, se acordó el financiamiento para renovar el sistema de calderas del Centro de Convenciones, a través de un aporte no reintegrable de más de 31 millones de pesos.

El mandatario también hizo hincapié en la importancia de las obras básicas para el desarrollo. “Para potenciar el turismo y mejorar la calidad de vida, es fundamental invertir en cloacas, agua y defensas pluviales”, sostuvo. En esa línea, destacó la ejecución de 25 cuadras de pavimento urbano, actualmente en marcha, aunque sujetas a la veda climática.

Las inversiones contempladas en el Presupuesto 2026

Figueroa detalló además el paquete de inversiones contempladas en el Presupuesto 2026, que incluye la repavimentación del acceso al cerro Caviahue, mejoras en la ruta 26, el recambio del colector cloacal, obras hídricas como la sistematización del canal Los Ñires, y proyectos en infraestructura educativa y turística.

Según precisó, el volumen total de inversión —sumado a las obras ya en ejecución— alcanzará los 15 mil millones de pesos en Caviahue-Copahue, consolidando a la localidad como uno de los puntos estratégicos del plan de obra pública provincial.

Por otra parte, el gobernador destacó la articulación con el Instituto de Seguridad Social del Neuquén para reacondicionar el hotel que fue utilizado tras el incendio de una escuela. La obra demandará más de 200 millones de pesos y estará finalizada antes del invierno.

Finalmente, anunció la construcción de 20 viviendas destinadas a trabajadores de sectores esenciales, en el marco de una política que busca acompañar el crecimiento de la localidad con soluciones habitacionales.

Por su parte, el intendente Oscar Mansegosa valoró el avance de las obras y el impulso a nuevas licitaciones, y aseguró que se trata de “proyectos emblemáticos” que marcan un cambio en el desarrollo de la localidad.