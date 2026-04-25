La Municipalidad de Plottier emitió una alerta sanitaria tras detectar la venta de hielo con rotulación falsa en distintos comercios de la ciudad. El hallazgo ocurrió durante controles de rutina realizados por la Dirección de Bromatología en las últimas horas.

Según informaron oficialmente, el producto corresponde a hielo marca “M&G” en presentaciones de 2 kilos, que exhibía números de registro nacional dados de baja o pertenecientes a otra firma. El caso está bajo investigación y ya se iniciaron actuaciones para retirar las unidades del mercado.

Desde el municipio advirtieron que el consumo de este tipo de productos representa un riesgo para la salud, ya que no se puede garantizar su origen ni las condiciones sanitarias en las que fue elaborado.

Irregularidades en la rotulación del producto

Durante las inspecciones, los agentes constataron que el hielo presentaba datos falsificados en su etiquetado, incluyendo un Registro Nacional de Establecimiento (RNE) dado de baja y un Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) que no correspondía a la marca.

Este tipo de faltas constituye una infracción a la normativa alimentaria vigente y activa protocolos de control para evitar su circulación.

Por qué el hielo sin control sanitario es un riesgo

Aunque suele considerarse un producto básico, el hielo requiere condiciones estrictas de producción. Debe elaborarse con agua potable y en instalaciones habilitadas que garanticen higiene y trazabilidad.

Desde Bromatología remarcaron que consumir hielo sin habilitación puede implicar la presencia de bacterias u otros agentes nocivos, especialmente cuando no se conoce la calidad del agua utilizada ni el proceso de fabricación.

El consumo de productos sin habilitación sanitaria implica un riesgo, ya que se desconoce su origen.

Controles y retiro del producto del mercado

El municipio avanzó con medidas para retirar el producto de circulación y no descarta nuevas inspecciones en otros puntos de la ciudad.

Además, se intensificarán los controles sobre:

• Habilitaciones comerciales

• Condiciones de higiene

• Cadena de frío

• Correcta rotulación

El objetivo es garantizar que los productos disponibles cumplan con las normas de seguridad alimentaria.

¿Qué deben tener en cuenta los consumidores?

Las autoridades pidieron a la población extremar los cuidados al comprar alimentos, especialmente aquellos que requieren controles específicos.

Recomiendan verificar:

• Número de registro (RNE y RNPA)

• Marca y origen

• Fecha de elaboración

• Condiciones de conservación

También solicitaron que, ante cualquier duda o sospecha, los vecinos se comuniquen con la Dirección de Bromatología para realizar denuncias.