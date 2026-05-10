La Cooperativa de Servicios Públicos de Plottier informó que este domingo 10 de mayo se realizará un corte programado de energía eléctrica en distintos sectores de la ciudad por tareas de mantenimiento y recambio de infraestructura.

Según precisaron desde la entidad, la interrupción del servicio está prevista entre las 8 y las 12 horas y responde a trabajos de recambio de columna y mantenimiento de una línea de media tensión.

El corte alcanzará a una amplia cantidad de barrios y loteos de la ciudad. Entre ellos figuran 40 Viviendas, Los Hornos, Venecia, Mudon, América, Espinoza, Loteo Flores, Zona Centro, Jardines de Hilmar, Los Cedros I, II y III, El Cid, Manzanares, Boigues, Aires de Plottier, Altos del Limay, El Chacay, Fincas de Plottier, El Bosque, Jardines del Ceibo, La Ribera y Mirasur.

También habrá interrupciones en distintos sectores sobre calles Ameghino, Sarmiento, Lainez, Alberdi, Perito Moreno, Rivadavia, Riavitz, Libertad, Avenida Plottier y Mosconi.

Además, la cooperativa indicó que el corte afectará instituciones y servicios esenciales como la Escuela 192, el CPEM N°27, el bombeo de agua de calle Batilana, la sala de primeros auxilios del barrio El Chacay, estaciones de servicio Shell e YPF y el Hospital de Plottier.

Desde la entidad solicitaron a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias durante el horario previsto y recordaron que las tareas podrían modificarse de acuerdo a las condiciones climáticas y operativas.