Plottier: Provincia y Municipio avanzan con obras de agua, saneamiento y la puesta en valor del río Limay

El Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén realizó ayer una reunión de trabajo con autoridades de la Municipalidad de Plottier, para coordinar acciones en materia de infraestructura ambiental, recursos hídricos y planificación territorial, con el objetivo de acompañar el crecimiento de una de las localidades con mayor expansión de la provincia.

El encuentro fue encabezado por la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves y la intendenta de Plottier, Malena Resa, junto al presidente del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), Emilio Molina; el secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori; el subsecretario de Recursos Hídricos, Horacio Carvalho; el secretario de Gobierno de Plottier, Luis Callejas; y el secretario de Obras Públicas municipal, Jorge López, además de equipos técnicos de ambas administraciones.

Durante la reunión se abordaron temas vinculados al abastecimiento de agua potable, el saneamiento, el funcionamiento y las proyecciones de la planta de tratamiento de efluentes, la ampliación de redes cloacales y la planificación de obras que permitan dar respuesta al crecimiento urbano de la ciudad.

Además, se avanzó en una agenda de trabajo para poner en valor la costa del río Limay, en el tramo comprendido entre el barrio Náutico y China Muerta, con el objetivo de iniciar el desarrollo de proyectos ejecutivos que potencien ese espacio como un ámbito de disfrute para la comunidad y de desarrollo sostenible.

La ministra Esteves destacó que "acabamos de terminar una reunión muy fructífera con la intendenta y todo su equipo. Junto a Recursos Hídricos, el EPAS y la Secretaría de Ambiente pusimos en claro los desafíos que tenemos por delante para trabajar en conjunto. Hablamos del agua potable, saneamiento y también de la hermosa costa del río que tiene Plottier y que necesitamos poner en valor".

La intendenta Resa valoró el acompañamiento del Gobierno provincial y remarcó que "esta es la manera en la que queremos trabajar, para que a Plottier le vaya bien tenemos que hacerlo en equipo. Estamos muy agradecidos por el compromiso y muy entusiasmados con todo lo que viene hacia adelante".

Como resultado del encuentro, se acordó que en las próximas semanas equipos técnicos provinciales comenzarán a trabajar en territorio junto al municipio para relevar las distintas intervenciones necesarias y avanzar en la definición de proyectos y obras prioritarias.

En ese sentido, Esteves explicó que "ya definimos medidas que requieren una intervención rápida y también acciones de largo plazo, pensando en el crecimiento que viene teniendo Plottier. Muy pronto vamos a estar anunciando las primeras iniciativas surgidas de este trabajo conjunto".

La reunión forma parte de la agenda permanente de articulación que impulsa el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales con los gobiernos locales para fortalecer la planificación territorial, mejorar la infraestructura ambiental y acompañar el desarrollo sostenible de las distintas localidades de la provincia.





