Las vecinas de Rincón de los Sauces, Valeria Reta y Luciana Diez, se consagraron ganadoras del 3° Encuentro de Asadoras de Chivo, un evento gastronómico que reunió equipos de distintas localidades de Neuquén y otras provincias.

En diálogo con el programa Entretiempo, que se emite por AM550 La Primera, ambas destacaron que fue su primera participación en una competencia de este tipo y que el resultado superó sus expectativas.

“Nos animamos porque era un desafío”, señalaron, al tiempo que remarcaron que su preparación previa fue principalmente práctica y aprendizaje a partir de la observación de asadores con experiencia.

El secreto: cocción lenta y técnica tradicional

Uno de los aspectos centrales del triunfo fue la técnica de cocción. Según explicaron, el chivo a la llama requiere fuego lento y controlado.

“El fuego tiene que ser lento. Si se acelera, las costillas, que son finas, se queman y pierde sabor”, detallaron.

La cocción demandó entre 4 y 4 horas y media, en condiciones climáticas adversas por el viento registrado durante la jornada.

El equipo utilizó leña de algarrobo y matasebo, seleccionada por su capacidad de generar llama sostenida, clave en este tipo de preparación.

Además, cumplieron con las reglas del certamen:

No utilizar combustibles para encender el fuego

No emplear reparos ni estructuras externas

No pinchar ni cortar la carne durante la cocción

Trabajar exclusivamente con integrantes del equipo

En cuanto a la sazón, optaron por una preparación clásica con sal y salmuera, aplicada de manera progresiva para mantener la hidratación de la carne.

Una historia de amistad de 19 años

Reta, oriunda de Rincón, y Diez, proveniente de La Pampa, se conocen desde hace casi dos décadas. Su vínculo fue clave para afrontar el desafío.

“Muchos vivimos lejos de nuestras familias, entonces las amistades se vuelven fundamentales”, explicaron.

Ambas señalaron que su participación surgió tras asistir como público a la edición anterior del encuentro, donde decidieron inscribirse para competir en 2026.

Jurado y participación regional

El certamen contó con un jurado integrado por referentes gastronómicos como Claudio Abram (Junín de los Andes) y Jorgelina Esper, chefs vinculados al evento.

Participaron equipos de distintas localidades de la provincia de Neuquén y también delegaciones de otras regiones, como La Pampa.

Proyección y nuevos desafíos

Tras el primer puesto, las ganadoras anticiparon que buscarán representar a Rincón de los Sauces en futuras competencias gastronómicas.

“Vamos a presentarnos en todo lo que se pueda”, afirmaron.

La entrevista completa: