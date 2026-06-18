La Policía del Neuquén dio un paso importante en el fortalecimiento del cuidado de sus animales de servicio con la puesta en funcionamiento de un consultorio veterinario propio, ubicado en la División Montada y Canes, en Valentina Sur Rural. El nuevo espacio está equipado para realizar consultas clínicas, intervenciones quirúrgicas, internaciones y controles sanitarios de los perros y caballos que cumplen funciones operativas dentro de la fuerza.

El veterinario de la Policía, Fabián Pérez, brindó detalles sobre el funcionamiento del consultorio durante una entrevista en el programa "La Segunda Mañana" que se emite por AM550, donde destacó que esta incorporación representa un cambio significativo para el trabajo diario. "Antes dependíamos de consultorios privados que nos facilitaban sus instalaciones. Ahora podemos realizar toda la atención clínica, las cirugías y las internaciones en nuestras propias instalaciones", explicó.

El espacio cuenta con equipamiento para realizar consultas clínicas, cirugías e internaciones de los animales de servicio.

Actualmente, el área cuenta con tres veterinarios que garantizan cobertura durante las 24 horas, los 365 días del año. Además, entre 25 y 30 efectivos integran la División Montada y Canes, de los cuales una decena recibió capacitación y certificación como auxiliares veterinarios. Pérez explicó que la prioridad del equipo es la prevención de enfermedades mediante un estricto plan sanitario que incluye vacunación anual, desparasitación interna y externa, controles periódicos y seguimiento permanente de los animales.

El consultorio también permitirá brindar una respuesta más rápida ante emergencias, especialmente en cachorros, animales lesionados o durante situaciones que requieren internación y monitoreo continuo. En relación con los perros que participan en operativos policiales, el veterinario señaló que las razas más utilizadas son el Ovejero Belga Malinois, el Ovejero Alemán y el Bloodhound, este último especialmente reconocido por su extraordinaria capacidad para el rastreo de personas.

El gobernador Rolando Figueroa participó de la presentación del nuevo consultorio veterinario de la Policía del Neuquén.

Además, explicó que los perros entrenados para detección poseen un olfato capaz de identificar una amplia variedad de sustancias y rastros, lo que les permite colaborar tanto en la búsqueda de personas como en operativos vinculados a drogas, dinero, teléfonos celulares y otros elementos de interés para las investigaciones.

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