La comparación entre los salarios de las fuerzas de seguridad muestra una amplia diferencia a favor de la Policía del Neuquén, particularmente entre quienes recién comienzan su carrera. Actualmente, un agente provincial sin antigüedad percibe $1.934.452 netos, una cifra que se acerca al doble de los haberes establecidos para varias de las categorías iniciales de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal.

La diferencia quedó nuevamente expuesta tras la actualización salarial definida por el Gobierno nacional para las fuerzas federales. Con los nuevos valores, un integrante de Gendarmería Nacional en la categoría de gendarme cobrará $985.567,87, mientras que un gendarme II percibirá $895.970,77. Incluso después de la recomposición nacional, los montos continúan considerablemente por debajo del salario inicial de un policía neuquino.

Una situación similar se presenta en Prefectura Naval Argentina. Un cabo segundo pasará a cobrar $1.084.124,63, mientras que un marinero tendrá un haber de $985.567,87. En la Policía Federal, en tanto, un auxiliar de sexta percibirá $966.619,94 y uno de séptima llegará a $925.038. La comparación evidencia que, en los rangos de ingreso, Neuquén mantiene una distancia salarial significativa respecto de las fuerzas dependientes de Nación.

El esquema provincial, además, contempla nuevos incrementos para los próximos meses. La recomposición dispuesta durante la gestión del gobernador Rolando Figueroa establece que el sueldo neto de un agente sin antigüedad pasará de los actuales $1.934.452 a $2.052.956 en octubre. Posteriormente, en enero de 2027, el mismo haber llegará a $2.333.972, ampliando la diferencia respecto de los valores nacionales actualmente previstos.

A los incrementos sobre los haberes se suma la continuidad de la actualización trimestral de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El acuerdo incluye también dos sumas extraordinarias, no remunerativas y no bonificables: $410.000 durante la segunda quincena de septiembre de 2026 y otros $480.000 durante la segunda quincena de enero de 2027. Entre ambos pagos, el adicional alcanzará los $890.000.

La comparación permite dimensionar el alcance de la política de recomposición salarial de la Policía neuquina frente al escenario nacional. Mientras Nación avanza con aumentos escalonados para sus fuerzas de seguridad, Neuquén ya estableció salarios iniciales considerablemente superiores y un mecanismo de actualización periódica. La decisión provincial apunta, además de sostener el poder adquisitivo, a la jerarquización de la función policial y al reconocimiento de las responsabilidades que implica la tarea de seguridad.