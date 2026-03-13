La 36° edición de la Fiesta Provincial del Piñón de Caviahue fue reprogramada para los días 4 y 5 de abril, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de las actividades previstas y brindar las mejores condiciones para vecinos, vecinas y visitantes.

El tradicional evento, que rinde homenaje al piñón, fruto del pehuén, símbolo natural y cultural de la cordillera neuquina, convoca cada año a la comunidad y a turistas con una variada propuesta de destrezas criollas, espectáculos musicales, actividades culturales y tradiciones camperas.

La decisión de reprogramar la fiesta que estaba prevista originalmente para este fin de semana se debe a la necesidad de priorizar la seguridad del público, participantes y trabajadores involucrados en la organización, dado el alerta por lluvias intensas que emitió el Servicio Meteorológico Nacional y afecta gran parte de la cordillera neuquina.

La Fiesta Provincial del Piñón es uno de los encuentros culturales más representativos de la región del Alto Neuquén, donde se celebra la identidad, las tradiciones y el vínculo histórico con el pehuén.

Desde la organización agradecieron la comprensión de la comunidad y de quienes año a año acompañan este evento que forma parte del calendario cultural y turístico de la región.