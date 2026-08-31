Con el objetivo de mejorar el estado general de la calzada e incrementar la seguridad en dos de los corredores viales más transitados de la provincia, Vialidad Neuquén lleva adelante un plan de mantenimiento integral tanto en la Ruta Nacional 22 como en la Ruta Provincial 7.

Detallaron que en la Ruta Nacional 22, las cuadrillas de la Dirección de Conservación completaron las labores de bacheo en el sector de la circunvalación, abarcando desde la rotonda de Capex hasta el intercambiador.

Durante el fin de semana, los trabajos continuarán sobre la misma vía en las zonas de PIN y los tres puentes de conexión con la ciudad rionegrina de Cipolletti.

En paralelo, se desarrollan intervenciones en la Ruta Provincial 7, donde actualmente se trabaja en el tramo que va desde Añelo hacia Tratayén, con previsión de dar continuidad a las obras hasta el empalme con la Ruta Provincial 8.

El operativo de conservación vial contempla la reparación de las zonas afectadas y un monitoreo constante de la red de carreteras para intervenir de forma rápida ante el desgaste del asfalto.

Por estas intervenciones se solicita a los usuarios circular con precaución, respetar las señales viales y atender a las indicaciones del personal desplegado en calzada.