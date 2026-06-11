Neuquén prepara nuevas experiencias con obras y conectividad para potenciar el producto nieve

Desde Villa la Angostura hasta Caviahue, pasando por San Martín de los Andes, Villa Pehuenia -Moquehue y la Ruta de los Siete Lagos, la Provincia última detalles para recibir a miles de visitantes que cada invierno encuentran en la cordillera neuquina uno de los escenarios más atractivos de Sudamérica.

La temporada 2026 llega acompañada de importantes inversiones que no sólo alcanzan a los centros de esquí y parques de nieve, sino también a la infraestructura que hace posible la experiencia turística. En ese sentido, el Aeropuerto Chapelco tendrá una ampliación integral que permitirá duplicar su capacidad operativa antes del inicio del invierno, fortaleciendo la conectividad de toda la Región de los Lagos del Sur.

La obra incorpora un nuevo hall de partidas, espacios comerciales ampliados, sectores VIP, mejores servicios y una reorganización completa de las áreas de circulación. Para miles de turistas que cada año llegan por vía aérea para disfrutar de la nieve neuquina, la terminal representa la puerta de entrada a uno de los corredores turísticos más importantes de la Patagonia.

Entre las grandes novedades del invierno aparece Cerro Chapelco, que apuesta a una profunda modernización de sus instalaciones. El centro de esquí de San Martín de los Andes incorporará una telecabina de última generación para diez pasajeros que unirá la base con la cota 1600 en apenas cinco minutos, reduciendo significativamente los tiempos de espera y mejorando la circulación de visitantes en la montaña.

A ello se suma un estacionamiento ampliado y pavimentado, nuevos espacios gastronómicos y comerciales, lockers inteligentes, más de 2.000 equipos renovados para alquiler y la ampliación del sistema de nieve artificial. Chapelco ya lanzó la venta de pases Flexi para la temporada, con valores desde los $160.000 para el pase diario, consolidando una propuesta que busca posicionarse entre las más modernas de Sudamérica.

Más al sur, en Villa la Angostura, Cerro Bayo será nuevamente uno de los grandes protagonistas del invierno neuquino. Rodeado por bosques andinos y con una de las vistas más espectaculares sobre el lago Nahuel Huapi, el centro abrió el 6 de junio para actividades peatonales y prevé habilitar las pistas para principiantes desde el 13 de junio, sujeto a las condiciones de nieve.

La temporada llega acompañada por nuevas inversiones. Entre ellas se destacan la incorporación de una telesilla cuádruple, nuevas máquinas pisanieve y la extensión del sistema de nieve artificial hasta la base del cerro. La escuela de esquí, los servicios gastronómicos y los paradores de montaña completarán la experiencia.

En la región del Alto Neuquén, Caviahue volverá a ofrecer una de las postales más singulares de la cordillera argentina. A los pies del volcán Copahue y rodeado por bosques milenarios de araucarias, el centro de esquí abrirá oficialmente el 27 de junio con una propuesta que combina nieve, paisaje volcánico y una agenda de actividades que trasciende la práctica deportiva.

Durante la temporada la actividad en las pistas se puede combinar con otro gran atractivo de la zona, las Termas de Copahue. Desde el Ente Provincial de Termas junto a prestadores locales, se promueve el producto “Termas Nieve”, que combina relax y aventura, en un entorno natural único en el mundo.

Sobre la Ruta de los Siete Lagos, Lago Hermoso Ski Resort continúa consolidándose como una de las propuestas más importantes de la nieve argentina. Con una marcada orientación hacia las familias y quienes dan sus primeros pasos en el esquí, el centro abrirá sus puertas a mediados de junio con una fuerte apuesta a la calidad de la experiencia.

Las inversiones realizadas en sistemas de nieve artificial permitirán sostener excelentes condiciones de pista durante toda la temporada, independientemente de las variaciones climáticas, consolidándose como una alternativa atractiva dentro del corredor turístico de San Martín de los Andes.

La propuesta neuquina se completa con el Parque de Nieve Batea Mahuida, administrado por la Comunidad Mapuche Puel. Ubicado junto a Villa Pehuenia, ofrece una experiencia diferente, donde la práctica del esquí y el snowboard se combina con la cultura local y con vistas privilegiadas al lago Aluminé y al volcán que da nombre al cerro.

El parque prevé abrir el 1 de julio, sujeto a las condiciones de nieve, y mantiene características que lo distinguen dentro del mapa invernal argentino: acceso gratuito al predio, estacionamiento sin costo y un sector de trineos abierto para quienes buscan disfrutar de la nieve sin necesidad de esquiar. Además, lanzó una preventa online con descuentos de hasta el 60 por ciento para los pases de temporada.

Con centros de esquí para expertos, principiantes y familias; infraestructura renovada; más conectividad aérea y paisajes que van desde los bosques de araucarias hasta los lagos cordilleranos, Neuquén vuelve a presentarse como el corazón de la nieve argentina. Un territorio donde el invierno no es solamente una estación del año, sino una experiencia que se vive a escala patagónica.



